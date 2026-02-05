El dardo envenenado de Selena a Sonia Madoc: "Me quedo sorprendida con tus brotes de malicia, sin sentido ni razón"

Selena Leo ha decidido pasar página de su etapa junto a Sonia Madoc y lo ha hecho de la forma más contundente posible: lanzando por sorpresa su primer single en solitario mientras su excompañera participa en GH DÚO.

Un movimiento estratégico que llega apenas dos meses después de la ruptura definitiva del dúo Sonia y Selena, envuelta en una agria polémica que acabó incluso en los despachos de abogados.

Fue a finales de noviembre cuando Sonia comunicó a Selena, mediante un burofax, su decisión de abandonar el proyecto común para iniciar una carrera en solitario. La noticia cayó como un jarro de agua fría en la intérprete de Yo quiero bailar, que respondió registrando de manera unilateral la marca Sonia y Selena y anunciando acciones legales al sentirse, según explicó entonces, "traicionada, ninguneada, humillada y utilizada"

Tras semanas de silencio público y Selena reaparece ahora con un nuevo single: Adiós. Se trata de un tema cargado de mensaje y con claros tintes autobiográficos.

En una entrevista concedida a Europa Press, la artista no esquiva el conflicto y reconoce que el tema nace directamente del dolor vivido tras la ruptura. "Adiós es una canción dedicada a todas las personas que han sufrido ghosting", explica.

Selena Leo, en un posado oficial promocionando su nuevo single "Adiós". Europa Press

"A mí me ha pasado. Sonia me hizo ghosting completamente. No me avisó de nada y me enteré por los medios de comunicación y por un burofax. Eso es ghosting en toda regla", asegura, aún visiblemente dolida.

Selena admite que el lanzamiento ha sido precipitado, pero necesario. "La canción me brotó. No lo hubiese hecho tan rápido, pero cuando una composición llega hay que dejarla fluir. A mí me ha servido para sanar y para hacerme caso a mí misma", confiesa.

El resultado es un single bailable que presentará este 6 de febrero en Sevilla y en el que habla de "brotes de malicia", una sensación que asegura haber vivido durante el proceso de separación.

Eso sí, la cantante insiste en que Adiós no va dirigida exclusivamente a su excompañera. "He evadido completamente a Sonia de la canción", aclara. "También he estado muy unida a amigas que están pasando por divorcios y he recogido muchas emociones que son universales. Esta canción es para el público, porque todos atravesamos estas situaciones en algún momento de nuestra vida".

Sin embargo, al leer la canción de la exintegrante del grupo Sonia y Selena, llama la atención sus palabras. "Me he quedado sorprendida de tu falta de empatía. De tus brotes de malicia sin sentido ni razón. Si tanto te disgustaba, era fácil y sencillo. Como no te has atrevido te lo digo yo", canta Selena en su nuevo tema.

Selena Leo, en un posado oficial promocionando su nuevo single "Adiós". Europa Press

La cantante insiste en que su canción no tiene nada que ver con la que ha sido su compañera durante años, sin embargo, es imposible no pensar en Sonia Madoc cada vez que se lee estos versos de la canción.

Hace unos meses, Sonia Madoc anunció que abriría un proceso judicial con su excompañera. Sin embargo, ante estas palabras, la cantante no ha querido decir nada en dicha entrevista. "Está en manos de abogados. Si se puede solucionar de manera extrajudicial, mejor. Veremos qué sucede", se limita a decir.

Mientras Sonia vive su particular reality dentro de la casa de GH DÚO, Selena descarta por completo cualquier acercamiento entre ambas. "Yo ya he dicho ‘adiós’. He cerrado esa puerta. Soy una persona que mira hacia adelante", sentencia con firmeza.

Una ruptura que, reconoce, fue especialmente dura. "Fue un shock abrumador. No es lo mismo decir que quieres una carrera en solitario -algo que todos apoyábamos- que abandonar el dúo. Con Sonia y Selena podríamos haber seguido haciendo conciertos toda la vida”, reflexiona. Aun así, tiene claro el siguiente paso: "Hay que pasar página y seguir adelante".