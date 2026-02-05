Confirmado: Broncano se pronuncia por primera vez sobre su renovación en RTVE por dos años más

Confirmado por el propio presentador. David Broncano continuará en RTVE al menos dos años más, hasta junio de 2028.

Era la noticia que saltaba este miércoles y que el jiennense ha confirmado en pleno directo, este jueves, 5 de febrero en La Revuelta.

Todo sucedía durante la sección de Lalachus, cuando la comunicadora introdujo el tema de forma aparentemente casual. "Oye, por cierto. ¿Habéis hablado de un tema? ¿Un tema de que se ha renovado algo?", preguntó en pleno directo, generando expectación en el plató.

Fue entonces cuando David Broncano confirmó la noticia entre gritos y júbilo del público: "¿Quieres decir que se ha sabido que La Revuelta estará dos años más en televisión?". La reacción fue inmediata, con una ovación que celebraba la continuidad del programa.

Visiblemente emocionado, el presentador quiso agradecer el respaldo recibido tras conocerse la renovación. "Estamos muy contentos. Agradecemos a la cadena la confianza y agradecemos sobre todo a toda la gente que cada noche ve el programa. Muchas gracias por vernos", expresó ante la audiencia.

Con esta confirmación, Broncano podría seguir en la cadena pública en el caso de que Pedro Sánchez perdiese las próximas Elecciones Generales, previstas para 2027.

RTVE ha acordado una renovación con un tope de 31,5 millones de euros por 320 programas en las próximas dos temporadas. Esto supone un incremento de presupuesto, pues hay que recordar que el primer contrato fue de 14.076.135 euros por temporada. Es decir, 28 millones en total.

Con estos datos, el presidente de RTVE, José Pablo López, ha defendido la subida de presupuesto del programa. Lo ha hecho en el Congreso de los Diputados, justificando que la llegada del comunicador a La 1 significó un antes y un después para la cadena.

"Transmito un reconocimiento para el programa que fue el inicio de este cambio de target en La 1, que es La Revuelta de David Broncano".

David Broncano en una imagen de archivo en 'La Revuelta'.

"Gracias a La Revuelta comenzamos un cambio de target y de tendencia y hemos ofertado a los ciudadanos una alternativa de servicio público en prime time", añadió.

En cuanto a la subida, asegura que es un equipo entero el que trabaja, no solo Broncano. "Hemos actualizado, obviamente, el precio que se paga por las cosas, el sueldo de los trabajadores".

Aunque no ha detallado ni confirmado las cifras publicadas: "Porque en el programa no solo trabaja David, lo hace también un equipo muy amplio y a todos ellos les quiero trasladar mis felicitaciones".

Con todo esto, La Revuelta seguirá estando producida por El Terrat (Mediapro), que es quien está detrás del programa en colaboración con Encofrados Encofrasa, la compañía del propio Broncano.

Una renovación en mínimos de audiencia

Lo cierto es que la renovación se ha ratificado en el peor momento de Broncano de la temporada. La Revuelta cerró enero con un 11,4%, mínimo del curso, frente al 14,6% que obtuvo El Hormiguero.

Chenoa en 'La Revuelta' TVE

Pablo Motos conseguía así una ventaja de 3,2 puntos sobre su rival, la mayor de lo que llevamos de curso.

Hace dos semanas, La Revuelta caía a mínimo de temporada. Coincidió con la visita de Antonia Dell'Atte, que registró un discreto 9,4% de share.

No obstante, el programa que lidera Broncano continuó siendo la oferta más competitiva que tiene La 1. En enero, fue el programa más visto del canal, con una media de 1.455.000 espectadores. Le pisó los talones Aquí la tierra, el formato de Jacob Petrus le pisó los talones con 1.454.000.