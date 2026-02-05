Bote de Pasapalabra hoy | Rosa o Manu, ganador del rosco final de Antena 3, premio histórico y cuánto dinero gana, última hora
Siga la última hora del rosco final entre Rosa y Manu por el premio de 2.716.000 euros.
Confirmado: día y hora exactos que 'Pasapalabra' entregará casi 3 millones de euros, el bote más alto de la historia.
Más de 4 millones: este es el premio más alto de la historia de la televisión en España (y no es el bote de 'Pasapalabra').
Radiografía del duelo entre Manu y Rosa en 'Pasapalabra': "Tímidos, cero narcisismo y reflejo de rivalidad sana".
Bote de Pasapalabra | ¿Cuál es la profesión de Rosa?
Es funcionaria en el Ayuntamiento de Cuenca y destaca por su gran temple.
Bote de Pasapalabra | ¿De dónde es Manu González?
Es de Madrid y, además de un hacha de las palabras, es psicólogo clínico.
Bote de Pasapalabra hoy | Rosa y Manu visitan El Hormiguero
Rosa y Manu son los invitados de hoy, jueves 5 de febrero, en El Hormiguero de Antena 3 presentado por Pablo Motos. En los últimos años, los aspirantes al bote final siempre han acudido al programa de entrevistas de Atresmedia
Bienvenida a la cobertura del bote final de Pasapalabra
Ha llegado el día. Toda España está pendiente de la resolución del duelo entre Manu y Rosa en Pasapalabra. Uno de los dos conseguirá este jueves, 5 de febrero, el bote más alto de la historia del concurso: 2.716.000 euros.