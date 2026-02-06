Ya es oficial: la profesora Rosa Rodríguez se lleva 2,7 millones de Pasapalabra tras completar el Rosco, el mayor premio de la TV
¿Eres capaz de responder las 25 preguntas del Rosco de Rosa sin fallos y ganar el bote de 2,7M de 'Pasapalabra'? Demuéstralo
Quién es Earl Morrall, el culpable de que Rosa haya ganado más de 2,7 millones de euros en 'Pasapalabra'
-
Récord histórico de audiencia de Pasapalabra
La batalla entre Rosa y Manu ha contado con un respaldo mayoritario de la audiencia. Pasapalabra ha sido el programa más visto del día con 3,7 millones de espectadores y con un 36,8% y 5.350.000 espectadores únicos.
Además, según Barlovento, el minuto de oro también se produjo durante la emisión, en concreto a las 00:07 horas, en el momento álgido del bote.
¡Ya puedes consultar todos los datos de audiencias de la Televisión en la jornada de ayer en nuestra web! 📲https://t.co/jP525NmjdN pic.twitter.com/05CATsIVgM— Barlovento Comunicación (@blvcom) February 6, 2026
-
Quién es Manu Pascual, el derrotado por Rosa en Pasapalabra
A Manu se le escapó ayer un premio de 2.716.000 euros en Pasapalabra, quedándose a las puertas de la gloria. Aun así, ha conseguido victorias parciales en estos meses que le han permitido cosechar hasta 270.000 euros.
Muchos se preguntan quién es Manuel Pascual. Es un joven madrileño de 29 años que estudió psicología en la Universidad Complutense de Madrid. Además, es un enamorado del cine y del deporte, dos áreas que -además de su cultura general- le han permitido resistir en el programa más de un año y medio.
-
Bote de Pasapalabra | ¿Cómo entrena la memoria Rosa?
Para aguantar más de 300 programas y ganar el bote más alto de la historia de Pasapalabra, Rosa ha establecido una serie de rutinas para aumentar su rendimiento.
Anoche, en El Hormiguero, explicó que para mejorar su capacidad de memorización ha transformado su vida como si de "un ciclo olímpico" se tratase.
"Cambié todo: me puse en forma físicamente, un horario muy estricto, la alimentación... Antes yo era completamente diferente", confesó ante Pablo Motos.
La estrategia de Manu Pascual y Rosa Rodríguez para ganar @pasapalabraA3 #PasapalabraEH pic.twitter.com/JImILFxpAV— El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 5, 2026
-
Este es el dinero que se queda Hacienda del bote
El premio es de 2.716.000 euros, pero la Agencia Tributaria se va a quedar con un pellizco importante. Todos los premios televisivos deben tributar ante Hacienda, al igual que ocurre con la lotería.
En el caso de Rosa, la Agencia Tributaria aplicará una deducción del 19% antes de entregar el premio a la ganadora. Es decir, el premio neto de la profesora va a ser de 2.199.060 euros.
-
Bote de Pasapalabra | Récord de Rosa
Rosa es la mujer con más programas en la historia de Pasapalabra, con más de 300. Su constancia y resistencia han dado sus frutos: ayer la suerte le sonrió y pudo completar el rosco que va a cambiar su vida.
-
Bote de Pasapalabra | ¿Cuál fue la última pregunta del rosco?
Roberto Leal preguntó rápidamente a Rosa lo siguiente: "Por la M: "Apellido del jugador de fútbol americano que, en 1968, fue elegido jugador más valioso de la NFL por la agencia AP"
Earl Morrall, fue la respuesta de Rosa. Un acierto que le ha hecho hacerse con un premio de 2.716.000 euros.
-
Bote de Pasapalabra | ¿Cuál es la profesión de Rosa?
La ganadora del bote es funcionaria en el Ayuntamiento de Cuenca y destaca por su gran temple en situaciones bajo presión, como ha demostrado estos meses en el programa de Antena 3.
-
Ganador Bote Pasapalabra| Rosa gana el bote final del programa
Rosa acertó la letra M y consigue el bote de 2.700.000 euros, el más alto de todos los tiempo en Pasapalabra.
-
Rosa Ganadora Bote Pasapalabra hoy | Finalizamos la cobertura
Despedimos la cobertura del bote final de Pasapalabra y damos la enhorabuena a Rosa, flamante ganadora del premio de hoy del mítico concurso de Antena 3
¡Gracias por seguir toda la información en EL ESPAÑOL!
-
¿Eres capaz de responder las 25 preguntas del Rosco de Rosa sin fallos?
Como todos los Roscos, el del bote histórico, intercalaba palabras fáciles y varios 'cerrojos', es decir, definiciones casi imposibles que son las que dan acceso al premio. EL ESPAÑOL te reta a resolver el Rosco que ha completado Rosa. Y tú, ¿serías capaz de hacerlo sin fallos?
-
Quién es Earl Morrall, el culpable de que Rosa haya ganado más de 2,7 millones de euros en 'Pasapalabra'
Earl Morrall. Probablemente a ustedes ni siquiera les suene este nombre, pero Rosa Rodríguez jamás lo olvidará. Y es que podría decirse que, gracias a este deportista estadounidense, la concursante de Pasapalabra se ha llevado el bote de cerca de 3 millones de euros.
-
Ya es oficial: la profesora Rosa Rodríguez se lleva 2,7 millones de Pasapalabra tras completar el Rosco
Rosa Rodríguez ha hecho historia. La argentina de origen gallego de 32 años se ha convertido en la ganadora del bote más alto de todos los tiempos de Pasapalabra al completar el Rosco en el programa que ha emitido Antena 3 en prime time este jueves, 5 de febrero.
-
Rosa ganadora Bote Pasapalabra| Conectan con la madre de Rosa
El programa conecta con la madre de Rosa para celebrar la victoria con ella
-
Ganador Bote Pasapalabra| Rosa cumple su sueño
Rosa, emocionada tras proclamarse ganadora de Pasapalabra
-
Ganador Bote Pasapalabra| Rosa gana el bote final del programa
Rosa acierta la letra M y consigue el bote de 2.700.000 euros
-
Ganador Bote Pasapalabra| Rosa casi ganadora
5 segundos para conseguir la victoria
-
Ganador Bote Pasapalabra|Rosa a solo dos del bote final
Suma un acierto más y solo quedan 7 segundos
-
Ganador Bote Pasapalabra| Rosa, muy cerca del bote
A Rosa le quedan solo 3 para terminar el rosco
-
Ganador Bote Pasapalabra| Recuento del bote final
20 aciertos 18 segundos para Rosa
21 aciertos y 28 segundos para Manu
-
Ganador Bote Pasapalabra| Momento clave del rosco final
Un acierto más suma Manu. Máxima igualdad