La batalla entre Rosa y Manu ha contado con un respaldo mayoritario de la audiencia. Pasapalabra ha sido el programa más visto del día con 3,7 millones de espectadores y con un 36,8% y 5.350.000 espectadores únicos.

Además, según Barlovento, el minuto de oro también se produjo durante la emisión, en concreto a las 00:07 horas, en el momento álgido del bote.