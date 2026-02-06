Publicada

Ya es oficial: la profesora Rosa Rodríguez se lleva 2,7 millones de Pasapalabra tras completar el Rosco, el mayor premio de la TV

¿Eres capaz de responder las 25 preguntas del Rosco de Rosa sin fallos y ganar el bote de 2,7M de 'Pasapalabra'? Demuéstralo

Quién es Earl Morrall, el culpable de que Rosa haya ganado más de 2,7 millones de euros en 'Pasapalabra'

  1. Rosa Ganadora Bote Pasapalabra hoy | Finalizamos la cobertura

    Despedimos la cobertura del bote final de Pasapalabra y damos la enhorabuena a Rosa, flamante ganadora del premio de hoy del mítico concurso de Antena 3

    ¡Gracias por seguir toda la información en EL ESPAÑOL!

  2. ¿Eres capaz de responder las 25 preguntas del Rosco de Rosa sin fallos?

    Como todos los Roscos, el del bote histórico, intercalaba palabras fáciles y varios 'cerrojos', es decir, definiciones casi imposibles que son las que dan acceso al premio. EL ESPAÑOL te reta a resolver el Rosco que ha completado Rosa. Y tú, ¿serías capaz de hacerlo sin fallos?

  4. Ya es oficial: la profesora Rosa Rodríguez se lleva 2,7 millones de Pasapalabra tras completar el Rosco

    Rosa Rodríguez ha hecho historia. La argentina de origen gallego de 32 años se ha convertido en la ganadora del bote más alto de todos los tiempos de Pasapalabra al completar el Rosco en el programa que ha emitido Antena 3 en prime time este jueves, 5 de febrero.

  5. Rosa ganadora Bote Pasapalabra| Conectan con la madre de Rosa

    El programa conecta con la madre de Rosa para celebrar la victoria con ella

  6. Ganador Bote Pasapalabra| Rosa cumple su sueño

    Rosa, emocionada tras proclamarse ganadora de Pasapalabra

  7. Ganador Bote Pasapalabra| Rosa gana el bote final del programa

    Rosa acierta la letra M y consigue el bote de 2.700.000 euros

  8. Ganador Bote Pasapalabra| Rosa casi ganadora

    5 segundos para conseguir la victoria

  9. Ganador Bote Pasapalabra|Rosa a solo dos del bote final

    Suma un acierto más y solo quedan 7 segundos

  10. Ganador Bote Pasapalabra| Rosa, muy cerca del bote

    A Rosa le quedan solo 3 para terminar el rosco

  11. Ganador Bote Pasapalabra| Recuento del bote final

    20 aciertos 18 segundos para Rosa

    21 aciertos y 28 segundos para Manu

  12. Ganador Bote Pasapalabra| Momento clave del rosco final

    Un acierto más suma Manu. Máxima igualdad

  13. Ganador Bote Pasapalabra| Rosa sigue su racha

    Rosa acumula 17 aciertos en 32 segundos

  14. Ganador Bote Pasapalabra| Es el turno para Manu

    Manu ya acumula 20 aciertos y le quedan solo 34 segundos

  15. Ganador Bote Pasapalabra| Manu pasapalabra

    Manu pasapalabra y Rosa suma un acierto más

  16. Ganador Bote Pasapalabra| Segundo turno para Rosa

    La concursante acumula 8 aciertos en 89 segundos

  17. Ganador Bote Pasapalabra| Segundo turno para Manu

    En su segunda ocasión, Manu suma ya 11 aciertos y le quedan 89 segundos

  18. Ganador Bote Pasapalabra| Rosa empieza el rosco final

    Rosa inicia con 4 aciertos y se queda con 110 segundos

  19. Ganador Bote Pasapalabra| Manu empieza el rosco final

    ¡Comienza el rosco! Manu arranca con 7 aciertos y se queda con 112 segundos

  20. Bote de Pasapalabra | Recuento de puntos

    Equipo naranja (Rosa): 49

    Equipo azul (Manu): 62