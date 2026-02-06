Ya es oficial: la profesora Rosa Rodríguez se lleva 2,7 millones de Pasapalabra tras completar el Rosco, el mayor premio de la TV
¿Eres capaz de responder las 25 preguntas del Rosco de Rosa sin fallos y ganar el bote de 2,7M de 'Pasapalabra'? Demuéstralo
Quién es Earl Morrall, el culpable de que Rosa haya ganado más de 2,7 millones de euros en 'Pasapalabra'
-
Rosa Ganadora Bote Pasapalabra hoy | Finalizamos la cobertura
Despedimos la cobertura del bote final de Pasapalabra y damos la enhorabuena a Rosa, flamante ganadora del premio de hoy del mítico concurso de Antena 3
-
¿Eres capaz de responder las 25 preguntas del Rosco de Rosa sin fallos?
Como todos los Roscos, el del bote histórico, intercalaba palabras fáciles y varios 'cerrojos', es decir, definiciones casi imposibles que son las que dan acceso al premio. EL ESPAÑOL te reta a resolver el Rosco que ha completado Rosa. Y tú, ¿serías capaz de hacerlo sin fallos?
-
Quién es Earl Morrall, el culpable de que Rosa haya ganado más de 2,7 millones de euros en 'Pasapalabra'
Earl Morrall. Probablemente a ustedes ni siquiera les suene este nombre, pero Rosa Rodríguez jamás lo olvidará. Y es que podría decirse que, gracias a este deportista estadounidense, la concursante de Pasapalabra se ha llevado el bote de cerca de 3 millones de euros.
-
Ya es oficial: la profesora Rosa Rodríguez se lleva 2,7 millones de Pasapalabra tras completar el Rosco
Rosa Rodríguez ha hecho historia. La argentina de origen gallego de 32 años se ha convertido en la ganadora del bote más alto de todos los tiempos de Pasapalabra al completar el Rosco en el programa que ha emitido Antena 3 en prime time este jueves, 5 de febrero.
-
Rosa ganadora Bote Pasapalabra| Conectan con la madre de Rosa
El programa conecta con la madre de Rosa para celebrar la victoria con ella
-
Ganador Bote Pasapalabra| Rosa cumple su sueño
Rosa, emocionada tras proclamarse ganadora de Pasapalabra
-
Ganador Bote Pasapalabra| Rosa gana el bote final del programa
Rosa acierta la letra M y consigue el bote de 2.700.000 euros
-
Ganador Bote Pasapalabra| Rosa casi ganadora
5 segundos para conseguir la victoria
-
Ganador Bote Pasapalabra|Rosa a solo dos del bote final
Suma un acierto más y solo quedan 7 segundos
-
Ganador Bote Pasapalabra| Rosa, muy cerca del bote
A Rosa le quedan solo 3 para terminar el rosco
-
Ganador Bote Pasapalabra| Recuento del bote final
20 aciertos 18 segundos para Rosa
21 aciertos y 28 segundos para Manu
-
Ganador Bote Pasapalabra| Momento clave del rosco final
Un acierto más suma Manu. Máxima igualdad
-
Ganador Bote Pasapalabra| Rosa sigue su racha
Rosa acumula 17 aciertos en 32 segundos
-
Ganador Bote Pasapalabra| Es el turno para Manu
Manu ya acumula 20 aciertos y le quedan solo 34 segundos
-
Ganador Bote Pasapalabra| Manu pasapalabra
Manu pasapalabra y Rosa suma un acierto más
-
Ganador Bote Pasapalabra| Segundo turno para Rosa
La concursante acumula 8 aciertos en 89 segundos
-
Ganador Bote Pasapalabra| Segundo turno para Manu
En su segunda ocasión, Manu suma ya 11 aciertos y le quedan 89 segundos
-
Ganador Bote Pasapalabra| Rosa empieza el rosco final
Rosa inicia con 4 aciertos y se queda con 110 segundos
-
Ganador Bote Pasapalabra| Manu empieza el rosco final
¡Comienza el rosco! Manu arranca con 7 aciertos y se queda con 112 segundos
-
Bote de Pasapalabra | Recuento de puntos
Equipo naranja (Rosa): 49
Equipo azul (Manu): 62