Antena 3 cancela hoy la emisión regular de 'Pasapalabra': este es el horario especial para dar el bote más alto de la historia

Antena 3 lleva semanas anunciándolo a bombo y platillo, y por fin ha llegado el día. Este jueves, se resuelve el duelo entre Manu Pascual y Rosa Rodríguez en Pasapalabra. Solo uno se llevará el suculento bote de casi 3 millones de euros.

Pascual o Rodríguez se embolsarán, sin contar el 'zarpazo' de Hacienda, 2.716.000 euros. Se trata del premio individual más alto de la historia de la televisión.

Como era de esperar, Atresmedia modificará su parrilla y creará todo un evento en torno a este momento clave del concurso más seguido de nuestro país.

A las 20:00 horas, horario en el que se emite Pasapalabra, Antena 3 calentará motores con un especial de los mejores momentos de los 306 enfrentamientos que han protagonizado Manu y Rosa.

Después del informativo presentado por Vicente Vallés, la pareja más longeva del formato pondrá el broche de oro a la semana en El Hormiguero. Y a las 23:00 horas, ya sí, el canal de San Sebastián de los Reyes ofrecerá la entrega del rosco decisivo, que se alargará hasta las 00:45 horas.

Así reaccionará la competencia

Esta noche, para El Hormiguero y Pasapalabra, se prevén audiencias tan millonarias como el bote que hay en juego. Televisión Española y Telecinco han optado por distintas estrategias para mantener el tipo en una noche que a buen seguro será territorio de Antena 3.

La 1 emitirá la película Matusalén. Se reserva estrenos como Top Chef: dulces y famosos o Al margen de todo, el nuevo programa de Dani Rovira, para otro momento.

Telecinco ha anunciado una gala especial de Gran Hermano DÚO, con doble expulsión. Después de la eliminación de Antonio Canales, Cristina Piaget, Sonia Madoc o Sandra Barrios, se abrirá una nueva votación entre todos los habitantes de la casa que acabará con otra eliminación.

Manu y Rosa, en datos

Este jueves, cuando arranque el programa conducido por Roberto Leal, Manu y Rosa se habrán enfrentado ya 307 veces. Ambos llegan en condiciones muy distintas, siendo el más veterano el psicólogo.

Desde el 16 de mayo de 2024, Manu suma 436 programas, 161 victorias, 146 derrotas y 129 empates. Acumula 270.600 euros y se ha quedado en 6 ocasiones a un acierto del bote.

💥 ¡Día decisivo en #Pasapalabra! 💥



☝️ Los dos concursantes se han enfrentado en 306 programas:



¿Quién tiene más victorias? 🥇

¿Cuántas veces han empatado? 🤝

¿Qué cantidad de dinero llevan acumulada? 💰



Esta noche, el momento más esperado en @antena3com. 🤩 pic.twitter.com/ZAP4QUJtjk — Pasapalabra (@PasapalabraA3) February 5, 2026

Desde el 19 de noviembre de 2023, Rosa suma 306 programas, ha ganado 95, ha perdido 120 y ha empatado 91, acumulando 168.000 euros. Se ha quedado en 2 ocasiones a un acierto del bote.