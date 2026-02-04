La vida actual de Paz Herrera: de ganar más de 1,3 millones de euros en 'Pasapalabra' a viajar por España en su jubilación

Pasapalabra vivirá este jueves un momento histórico. Manu o Rosa completarán las 25 definiciones del Rosco y se embolsarán el premio más alto que jamás se ha visto en la historia del concurso en España: más de 2,7 millones de euros.

Quien lo consiga superará los 2.272.000 euros que ganó Rafa Castaño, el que hasta ahora tenía el privilegio de haber ganado el mayor bote de la historia de Pasapalabra.

Por detrás también se quedará la cifra que Eduardo Benito (2.190.000) se alzó en la primera etapa del formato en Antena 3 o la de David Leo (1.866.000), el bote más alto que entregó Pasapalabra en su periplo en Telecinco.

A la espera de saber si será Rosa la elegida, por el momento Paz Herrera es la única mujer que se cuela en este selecto ranking de los botes más altos que ha dado Pasapalabra.

La arquitecta cántabra se ganó el cariño de toda España tras ganar 1.310.000 euros el 27 de mayo de 2014. Paz empleó el dinero en hacer un viaje por Grecia para celebrar el 80 cumpleaños de su padre, en pagar los estudios de sus sobrinas y en garantizarse una jubilación tranquila.

Paz Herrera, junto a Christian Gálvez y el resto de invitados, el día que ganó el bote de 'Pasapalabra'.

"Me tocó pagar el 54% del total del premio a Hacienda. Era justo cuando más se pagaba en Cantabria y en toda España. Ganó más Hacienda que yo, pero bueno, qué le vamos a hacer, esto es así y hay que cumplir con la ley", reconoció en una entrevista en este periódico.

Esta era la segunda vez que participaba en el concurso que por entonces presentaba Christian Gálvez en Telecinco. Y es que, en su primer paso por Pasapalabra se embolsó 62.400 euros tras 54 programas.

Sería en una entrega especial en Navidad de 2013 donde se ganó el billete para volver a participar como concursante de pleno derecho. Por entonces, existían las repescas.

Meses más tarde, Paz volvería a enfrentarse al Rosco de Pasapalabra. Fue en noviembre de 2015 cuando ganó 30.000 euros del Bote Másters. Se enfrentó a otros concursantes legendarios como Lilit, Juanpe, Luis, César, Susana, Alberto y Paco.

Su paso por 'El Cazador'

No obstante, su relación con la televisión empezó en 1997, participando en cinco programas en el mítico Saber y ganar. En el concurso de Jordi Hurtado, Paz ganó "casi medio millón de pesetas", o sea, 3.000 euros.

En febrero de 2020, Paz Herrera regresó a la televisión en El Cazador. Apodada como La Profesora, la cántabra hacía equipo en un principio con Erundino, Lilit y Ruth de Andrés. Luego llegarían David Leo y Orestes Barbero.

Paz Herrera fue 'La Profesora' en 'El cazador'.

Lo cierto es que Paz fue muy crítica con la dirección de RTVE tras la cancelación de El cazador. "Empezaron los cambios extraños de horarios, de reglas del concurso, de cadena, de La 1 a La 2, la repetición de programas a la vez que se emitían nuevos... y ya todo fue un desconcierto":

Actualmente Paz tiene 66 años y reside en Torrelavega. Estudió Arquitectura en La Coruña y Lovaina, y su especialidad en la carrera fue Urbanismo, si bien desarrolló su carrera profesional en el campo del cálculo de estructuras y control de proyectos y obras.

Entre sus aficiones figuran la pintura, especialmente las acuarelas, leer y escribir. De hecho, sus relatos cortos ganaron más de un premio literario en su provincia. A raíz de Pasapalabra, publicó Cuentos de María y Lucero.

A Paz, además, le encanta el senderismo y viajar por España, tal y como muestra en sus redes sociales. En Instagram, por cierto, reta a sus seguidores con cuestiones de índole cultural.