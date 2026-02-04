Ruth Lorenzo, 43 años, sobre su dinero: "Pasé de vivir en un pisazo en Londres a robar comida"

Ruth Lorenzo, en la presentación de la programación de Navidad de RTVE. RTVE

No cabe duda. Ruth Lorenzo es una artista camaleónica y siempre lo ha demostrado. A sus 43 años, ha sabido reinventarse y enfocar de diversas maneras su carrera musical.

Como les ha ocurrido a muchos artistas, Lorenzo no es profeta en su tierra. No al menos en un principio, ya que la artista saltó a la fama por participar en el X Factor de Reino Unido, allá por 2008.

Aquella edición se convirtió en todo un fenómeno social en el país. 14 millones de personas seguían cada semana las galas del talent show de Simon Cowell.

Así lo relataba en Viajando con Chester: "Firmé un contrato maravilloso. Cinco discos, un millón de libras, una casa al lado del Támesis...".

"Devolví el dinero, compré mis canciones y me quedé sin nada [...] Querían vender algo que no era yo. Y yo no podía venderme. No lo vi, y como no lo vi, que le den por cu... al dinero. Así de claro", explicó Ruth ante Risto Mejide en el programa de entrevistas de Cuatro.

Ruth Lorenzo, en 'Atención, obras'.

En La Resistencia de David Broncano, Lorenzo amplió su historia: "Había firmado con Emi un gran contrato de un millón de libras, pero lo devolví. No me gustaba lo que querían que hiciera. Con lo que me devolvió Hacienda ese año compré los derechos de mis canciones".

Casi de la noche a la mañana, la vida de la murciana cambió: "Pasé de vivir junto al Támesis en un pisazo a colarme en el metro porque no tenía dinero y robaba comida en las tiendas. O huevos o leche".

La carrera de Ruth Lorenzo en TV

Afortunadamente, con mucho trabajo y esfuerzo, Ruth Lorenzo logró darle un 'volantazo' a su trayectoria profesional. Y es que, al igual que artistas como Chenoa o Edurne, ha encontrado en la televisión su mejor aliada.

En 2014, Ruth ganó Mira quién va a Eurovisión y fue elegida para representar a España en el festival, lo que supuso para ella un fuerte impulso mediático. La de Torres de Cotillas consiguió en Copenhague un buen décimo puesto con Dancing in the rain.

En los años venideros, intervino en programas como la cuarta edición de Tu cara me suena, donde se coronó como ganadora, Levántate, Pequeños gigantes, Veo cómo cantas o MasterChef Celebrity.

Fue en 2023 cuando dio el salto como presentadora, al ponerse al frente del talent musical Cover Night de La 1, potenciando luego esta faceta en El piano de laSexta, el Benidorm Fest, Eurovisión Junior 2024 o Aria. Locos por la ópera.