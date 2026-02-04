RTVE blinda a David Broncano: renovado por dos temporadas más por 31,5 millones de euros

David Broncano continuará en RTVE al menos dos años más, hasta junio de 2028. La Corporación acaba de renovar el contrato del showman, que expiraba en apenas cuatro meses, a final de esta temporada.

Eso significa que Broncano podría seguir en la cadena pública en el caso de que Pedro Sánchez perdiese las próximas Elecciones Generales, previstas para 2027.

RTVE ha acordado una renovación con un tope de 31,5 millones de euros por 320 programas en las próximas dos temporadas. Esto supone un incremento de presupuesto, pues hay que recordar que el primer contrato fue de 14.076.135 euros por temporada.

La subida es, por lo tanto, de 3,4 millones de euros. Con las nuevas condiciones, el ente público pagaría 98.600 euros en lugar de los 87.975 actuales.

Así lo ha adelantado El Confidencial este miércoles. Aunque EL ESPAÑOL ha podido confirmar esta renovación, lo cierto es que fuentes cercanas a RTVE han declinado a hacer comentarios respecto a las cifras del contrato pues, por ahora, no hay nada oficial.

Vanesa Romero y David Broncano en 'La Revuelta' TVE

La Revuelta seguirá estando producida por El Terrat (Mediapro), que es quien está detrás del programa en colaboración con Encofrados Encofrada, la compañía del propio Broncano.

Mediapro, de hecho, también se encarga de Futuro imperfecto, el programa de Buenafuente, y del nuevo formato de Dani Rovira en La 1.

La Revuelta de Broncano fue la gran revelación de La 1 en su primera temporada al registrar un 13,5% de share. Sin embargo, su irrupción en la pública no restó fuerza a El Hormiguero. El programa de Pablo Motos cerró el curso líder del access prime time al registrar un 15,2% de cuota.

