El restaurante madrileño que ha enamorado a Yolanda Ramos: "Un bar como los de antes"

Yolanda Ramos es una de las actrices más queridas de nuestro país, reconocida por su humor, su simpatía y sus numerosas apariciones en programas televisivos que la han hecho conquistar al público.

Conocida por su participación en Homo Zapping o Paquita Salas, su talento y carisma la han convertido en un referente imprescindible de la comedia española.

Pero muy poca gente sabe que, además de actriz, es también empresaria. La catalana es la mente creadora de La Esperanza, un bar con aires castizos y toques setenteros situado en pleno corazón de Madrid.

El local fue inaugurado junto a su entonces marido, Mario Matute, y otro socio, y se ubica en pleno corazón del barrio de Las Letras, en la Calle Torrecilla del Leal, número 3, justo detrás de los emblemáticos Cines Doré.

El espacio refleja la personalidad de Yolanda: mediterráneo, auténtico y lleno de frescura. Su carta es un ejemplo de ello, con "tapas, entrantes y postres que combinan el sabor tradicional mediterráneo con un toque contemporáneo, aprovechando la calidad de los productos de su despensa".

La Esperanza no solo es un restaurante: también apuesta por la cultura, con obras de arte y exposiciones que acompañan la experiencia gastronómica. Su propuesta busca "aunar las culturas que rodean el Mediterráneo, refinando la tradición con la creatividad de la cocina actual", según indican en su web.

En una entrevista con Carlos Peguer para su canal de YouTube, Yolanda Ramos confesó que se tomó su tiempo para decorar el local por completo, recurriendo a compras de segunda mano. "Es precioso. Lo he decorado yo. Todo de Wallapop", aseguró.

Además, explicó su intención detrás de la estética: "La gente cuando entra, entra en un bar antiguo, como los de antes. Yo quería que se vieran las cajas de las bebidas de plástico. Parece hecho de verdad. Hasta la pared tiene una madera con chorretones de muchas cajas".

Los clientes pueden disfrutar desde mediodía de su oferta gastronómica y de las sugerencias del chef, hasta tardes de gin-tonics, cócteles y tartas artesanales, pasando por cenas en un ambiente moderno y distendido.

Entre sus platos tradicionales con toques creativos se encuentran bomba de la Barceloneta, una de sus especialidades más icónicas, descrita como una bola de patata rellena de carne con un toque picante o su fideuá Valenciana, muy elogiada por los comensales, suele prepararse con calamares y gambas.

En cuanto al gasto, el precio por persona suele oscilar entre los 20 y 30 euros, dependiendo de si se opta por un picoteo ligero o por disfrutar de una comida completa. Ofreciendo así una experiencia mediterránea de calidad en un ambiente acogedor en pleno Madrid.

Son muchos los compañeros que disfrutan de la propuesta de La Esperanza, donde la gastronomía se une con el arte y un toque muy personal de Yolanda Ramos. Entre ellos se encuentra el actor y humorista José Corbacho.

En una entrevista para la Guía Repsol, Corbacho afirmó: "Si pasas por Madrid, puede que me encuentres allí porque se come muy bien y se ha convertido en un centro de reunión de artistas. Tenemos tendencia a reunirnos de vez en cuando en lugares como este, en los que estamos a gusto".