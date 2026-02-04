Ya es oficial: Melody hace las paces con TVE y actuará en la gran final del Benidorm Fest 2026

Melody actuará en la gran final del Benidorm Fest 2026 finalmente. La última ganadora del certamen alicantino parece haber resuelto sus diferencias con Televisión Española y estará presente en la gala del 14 de febrero.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.