16,6 millones de euros en taquilla y confirma secuela tras arrasar con su ciencia ficción en 2025 en cines de España

16,6 millones de euros y confirma secuela tras arrasar con su ciencia ficción en 2025 en cines de España

El remake de 'Lilo & Stitch' arrasó en la cartelera española, y mundial, durante 2025. Siendo una de las películas más taquilleras del año pasado, la nueva versión del clásico de Disney amasó la friolera de 16,5 millones de euros en nuestro país, y su secuela puede romper aún más los límites de las salas.

Revitalizando uno de los largometrajes más míticos de Disney durante los primeros años de los 2000, el live-action dirigido por Dean Fleischer-Camp fue un éxito sin precedentes que conquistó a más de 2,6 millones de espectadores españoles, y su segunda entrega está en marcha con buenas noticias.

La Casa del Ratón está priorizando el desarrollo de 'Lilo & Stitch 2' en cines tras el bombazo de la primera cinta, y esta secuela introducirá a un personaje muy querido de la obra original que, por motivos narrativos y de guion, se excluyó en su momento: el capitán Gantu.

'Lilo & Stitch 2' está en marcha y puede arrasar aún más

El potencial de 'Lilo & Stitch' es uno de los más altos en Disney: aunque la película de 2002 no recibiera buenas críticas en su día, el personaje protagonista es una máquina de hacer dinero en merchandising, y gracias a ello el remake ha acabado siendo uno de los mayores triunfos de 2025.

Con una recaudación total, a nivel mundial, de 1038 millones de dólares, la secuela apunta a ser más grande, con más personajes y una nueva trama que lleve a los protagonistas a explorar incluso el universo del que procede el mismo Stitch.

Por ahora, eso sí, no hay fecha de estreno para la película, pero se espera que llegue a cines en algún momento de 2028 o incluso a finales de 2027 teniendo en cuenta que Disney está poniendo toda la carne en el asador por esta superproducción que ha cambiado el rumbo de los live-action tras el fracaso de 'Blancanieves'.

En principio, el mismo Dean Fleischer-Camp regresará para la dirección y el reparto de voz original se mantendrá para proseguir con el relato de ciencia ficción que conquistó a España.