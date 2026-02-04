80 millones de euros y 12 años después la mejor comedia española vuelve con formato insólito: "Solo 80 minutos"

'Torrente' regresa a los cines en poco más de un mes con Santiago Segura al frente. La mayor serie cinematográfica de comedia española estrena una sexta entrega tras haber recaudado más de 80 millones de euros en conjunto en taquilla.

El éxito de 'Torrente' empezó en 1998, con el lanzamiento de la primera película, y desde entonces el personaje de Segura se ha convertido en parte de la cultura popular de nuestro país, siendo un referente para la comedia más salvaje y desvergonzada ligada a la actualidad.

Titulada como 'Torrente, presidente', el sexto largometraje de la saga llegará a cines el 13 de marzo con una clara intención: dominar la cartelera, y ciertamente eso es algo que se le da de maravilla a Segura, puesto que siempre que estrena filme el público responde en masa.

Santiago Segura vuelve a 'Torrente' y puede dominar la taquilla.

Torrente regresa después de 12 años a los cines

Esta vez, no obstante, 'Torrente, presidente' romperá con la duración habitual de la saga, durará solamente 80 minutos -menos de hora y media-. Santiago Segura confirmó que esto se debe a que la gente, de lo contrario, se aburre.

"En películas con duración normal de unos 90-95 minutos y la gente tiene que sacar el móvil, me parece tan triste, macho", explicaba en el podcast Las Historias del Mago More. "Para qué esforzarme tanto si luego la gente se aburre".

Con un formato un tanto insólito en lo que a duración se refiere, la sexta entrega de la comedia de Segura mostrará el regreso de José Luis Torrente, que parece que esta vez se lanza a la política española creando un partido ficticio llamado NOX, buscando la presidencia.

El año ha empezado muy bien para el cine español, con 'Aída y vuelta' cosechando más de 1,5 millones de euros en su debut cinematográfico. Veremos si Santiago Segura es capaz de romper ese techo y si Torrente sigue siendo un reclamo para el patio de butacas en plena era streaming.