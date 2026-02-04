Entramos en la casa de Isa Pantoja y Asraf Beno (30 años) en Cádiz: 95 metros cuadrados de modernidad y elegancia

Isa Pantoja y Asraf Beno (30 años) son ahora aprendices de decoradores en DecoMaters, el nuevo talent que emite La 1 los lunes. Eso sí, ya tenían unas nociones previas en la materia cuando hicieron algunas elecciones respecto a su casa.

Porque, hace un par de años, la hija de Isabel Pantoja y el modelo compraron un inmueble en el Puerto de Santa María, uno de los municipios más conocidos de la provincia de Cádiz.

Los propios concursantes del formato de Shine Iberia se encargaron de enseñarla a sus seguidores en un 'house tour'. Una estancia de 95 metros cuadrados, con jardín, dos dormitorios con vestidor, salón con comedor y dos baños.

Modernidad y elegancia caracterizan a la casa de Pantoja y Beno, dos cualidades ya visibles en el salón. En este destaca un gran sofá 'chaise longue' en tonos claros donde la pareja se acomoda tras largas jornadas de trabajo.

"Hemos elegido este color porque queríamos tonos claros, pero no nos atrevemos a ponerlo blanco para que fuera diferente a las paredes", explicaba Pantoja en el vídeo.

El asiento cuenta con cojines desenfundables y con tapicería antimanchas. Y que Isa y Asraf son padres de Cairo, un bebé de 7 meses que pronto estará correteando por toda la sala.

La cocina, con península en su centro, tiene muchas posibilidades de almacenaje, pues sus muebles suben hasta el techo. Isa subraya el diseño de la encimera, de escaso grosor.

Un enorme ventanal dota de luminosidad el espacio, especialmente la zona del fregadero. En contraste con los tonos blancos, la hermana de Kiko Rivera decora con adornos de color verde y plantas la cocina.

Un hogar luminoso

En la casa de la dupla de DecoMasters, cocina y comedor están unidos en un mismo espacio. La mesa principal es redonda, se apoya en un gran pedestal y el acabado en madera y mármol le dan un aire contemporáneo al lugar. La lámpara, las sillas de asiento gris y patas negras van a conjunto.

El baño que da servicio al dormitorio infantil tiene azulejos verdes en acabado brillo colocados en vertical. La pareja ha decidido mantener la bañera, algo muy práctico cuando hay niños en casa.

En ese dormitorio infantil duerme Alberto, hijo que Isa tuvo con su anterior pareja, Alberto Isla. Un cuarto decorado de manera sencilla, en colores amarillo y gris, con una cama de tipo bicama y una mesa de estudio de madera.

Con otro baño interior, la habitación principal es la del matrimonio, la estancia más elegante y vistosa de la casa. Como en el resto de la casa, las molduras también están presentes, pero con una peculiaridad: la pared en la que se apoya el cabecero se ha pintado en azul petróleo que agranda visualmente el espacio.

Por último, la vivienda gaditana de Isa Pantoja y Asraf Beno goza de una zona exterior en la que se ha instalado una pérgola para los días de verano.

En este espacio se ha ubicado el comedor al aire libre. El jardín, decorado con césped artificial, dispone de una zona de estar con sofás, adecuada para el descanso.