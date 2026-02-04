El emotivo mensaje de Pablo Motos en recuerdo de Marta Jiménez, la 'mujer adrenalina' que murió en un salto base

Pablo Motos y Marta Jiménez, la 'mujer adrenalina' de 'El Hormiguero', en un montaje de BLUPER.

El Hormiguero vivió este martes, 3 de febrero, un momento de lo más conmovedor. Ocurrió a propósito de la visita de Miguel Ángel Silvestre, Carlos Cuevas y Miguel Bernardeu, que acudieron al programa de Pablo Motos para promocionar la película La fiera.

La cinta, que se estrena este viernes 6, narra la historia real de un grupo de amigos amantes del riesgo: Manolo Chana, Álvaro Bultó, Darío Barrio y Carlos Suárez fueron pioneros en el salto B.A.S.E. en España.

"Es una disciplina de paracaidismo en la que no saltas desde un avión, sino desde otros lugares, como una antena, una roca... Solo puedes llevar un paracaídas, porque la distancia es más corta, y eso hace que el riesgo sea más elevado", explicó Carlos Cuevas.

Se trata, entonces, de uno de los deportes de riesgo "con más mortalidad". Y es que, tal y como señaló Miguel Ángel Silvestre, "el 60% de las personas que practica este deporte muere".

"Lo tienen todo estudiado, pero puede llegar a pasar un imprevisto en el último momento", añadió el actor.

"El año pasado murieron 28 personas y este año ya han fallecido cuatro", dijo el presentador para hacerse después el silencio.

Fue en ese instante, cuando Pablo Motos quiso tener un emotivo recuerdo hacia Marta Jiménez, la que fuese su colaboradora en el pasado.

Marta Jiménez, la 'mujer adrenalina' en 'El Hormiguero'.

Apodada la 'mujer adrenalina' de El Hormiguero por poner el corazón en vilo a toda la audiencia con sus impresionantes retos en directo, murió el pasado verano mientras practicaba el salto base con paracaídas en la zona montañosa de Punta Calva, en el Pirineo aragonés

"A nosotros nos ha pegado duro, cuando hemos visto la película", añadió Motos, haciendo que el público estallara a aplaudir de forma espontánea.

"Cuando entras en este mundo, ya sabes lo que pasa, ya has oído que hay muertes, ya has oído que hay gente que falta y has oído que hay accidentes", aseguraba la propia Marta Jiménez sobre el riesgo en una entrevista para Relevo.

¡ESPECTACULAR! La mujer adrenalina, Marta Jiménez, se atreve con un salto base desde 60 metros de altura 😲 #AnaMenaEH pic.twitter.com/bCoj6mkEwn — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 1, 2024

"Puedes morir haciendo un montón de cosas en la vida; entonces no lo vemos como que sea algo de lo que estamos jugándonosla todo el rato", dijo.

Marta Jiménez fichó por El Hormiguero en la temporada 18 y, como se decía líneas más arriba, ponía la piel de gallina a toda la audiencia con sus desafíos. Algo parecido a lo que hacía Pilar Rubio, pero más a lo bestia.

Uno de ellos fue hacer un salto base de 60 metros en el parking exterior del programa en la calle Alcalá de Madrid. De ahí que fuese uno de los rostros más queridos del exitoso formato de Antena 3.