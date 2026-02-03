Patricia Montero (37), sobre la longevidad: "Empecé a hacer ejercicio a los 6 años y no concibo la vida sin él"

Pese a su apretada agenda televisiva, Patricia Montero (37 años) siempre saca tiempo para cuidar su alimentación y practicar deporte, los dos pilares básicos de su bienestar.

"Una buena alimentación es la base para llevar una vida sana. También una actitud positiva. Creo que es imprescindible. Después de todo eso, también es importante el ejercicio", afirma la valenciana.

En declaraciones al portal Yo Elijo Cuidarme, desvela que ha "crecido haciendo ejercicio". "Empecé con 6 años y no concibo la vida sin hacer ejercicio", explica Montero, asegurando que es su mejor "terapia".

Y es que la presentadora es titulada en danza clásica y cuenta con una extensa formación artística y deportiva. Pronto destacó en fitness infantil, llegando a ser campeona de España y subcampeona de Europa.

Por su trabajo como conductora y actriz, Patricia tiene claro que vive de su cuerpo, aunque también se cuida porque le "gusta".

Con todo, la comunicadora no cree en dietas estrictas y sí en el equilibrio: "Claro que también me salto la dieta de vez en cuando. Por ejemplo, una vez por semana me permito algo de chocolate y pizza".

"Me tomo una copa de vino, como de todo.. Sí intento evitar, por ejemplo, la bollería industrial y los azúcares, pero mi dieta es mediterránea e incluye de todo. Me encanta dejarme llevar", señala en una charla con El Mundo.

Madre de dos pequeñas junto al también actor Álex Adrover, confiesa que "en casa se cocina lo mismo para todos", que "no hay menús diferentes para las niñas". "No somos radicales en nada, creemos en el equilibrio. Pecar de vez en cuando también es sano".

Respecto al deporte, Patricia Montero se considera una auténtica "yogui del siglo XXI". "El yoga nos convierte en mejores educadores de nuestras hijas y nos ayuda en nuestra relación de pareja", reconoce la comunicadora.

Patricia llegó a esta disciplina de una manera casual, "por una hernia discal". Ahora, es una constante en su vida. También realiza ejercicios de fuerza, funcional, HIIT, boxeo, bicicleta, TRX...

La carrera de Patricia Montero

Patricia Montero entró en el mundo de la televisión a través de personajes episódicos en series como Ellas son así, Cuéntame cómo pasó, La sopa boba o Manolito Gafotas.

Sin embargo, su verdadero salto a la popularidad se produjo en Yo soy Bea, donde dio vida a Beatriz Berlanga Echegaray. Fue en la ficción de Telecinco donde conoció a Adrover, su marido.

Patricia Montero y Álex Adrover, en 'Yo soy Bea'. Telecinco

'Be' fue de la protagonista una vez terminó la trama de la 'Bea original', que se marchaba a Miami para emprender una nueva vida junto a Álvaro.

Los hombres de Paco, El don de Alba, Tormenta o Machos Alfa son solo algunas de las series que forman parte del currículum de Montero.

La ahora maestra de ceremonias de Decomasters en La 1 también presentó las Campanadas de Antena 3 en el año 2009 junto a Antonio Garrido; copresentó Ninja Warrior, también en la cadena de Atresmedia, y fue concursante de la segunda edición de MasterChef Celebrity.