Muere Aurora Sánchez, la cocinera de la serie 'Ana y los 7', a los 66 años

Triste noticia la que ha trascendido este martes, 3 de febrero. Aurora Sánchez, actriz conocida por series como Ana y los 7 o Acacias 38, ha muerto a los 66 años.

Así lo ha confirmado la cuenta de X de la Unión de Actores y Actrices, que ha expresado a familiares y amigos sus condolencias. Se desconocen las causas de la muerte.

Silvia Marsó, la que fue su compañera de reparto en la ficción que protagonizaba Ana Obregón, ha sido de las primeras en despedirse de la artista.

Desde la Unión, nuestro más sincero pésame para los familiares y amigos de la actriz. DEP pic.twitter.com/YYwhwu9Lt3 — Unión de Actores y Actrices (@uniondeactores) February 3, 2026

"Nuestra querida compañera Aurora Sánchez nos ha dejado. Estuvimos trabajando mucho tiempo en Ana y los 7 y era una compañera adorable", ha escrito Silvia en Instagram.

Durante cuatro temporadas, Sánchez dio vida a Manuela, la cocinera de la casa de los Hidalgo. Un personaje dicharachero, divertido, cotilla, aunque respetuoso y muy querido por la familia.

En la serie de Televisión Española, mantenía una relación sentimental llena de altibajos con Bruno, el mayordomo. Sin embargo, conocía a otro hombre en un viaje y acababa casándose con él, dejando su trabajo en la casa de los Hidalgo.

Pese a aparecer anteriormente en El botones Sacarino y Policías, fue su participación en Ana y los 7 la que le abrió las puertas de otras ficciones nacionales, como Apaga la luz, Lalola o Acacias 38.

Su última aparición en televisión se produjo en 2021, cuando interpertó a una camarera en Pequeñas coincidencias, comedia romántica disponible Prime Video.

Aurora Sánchez desarrolló la mayor parte de su carrera profesional en el teatro: La casa de Bernarda Alba, Arizona, Como te muere te mato, Te quiero muñeca, Yerma o La estrella de la noche.

También figura en el reaprto de las obras Picasso andaluz, Luna de miel en Hiroshima, La marquesa Rosalinda, Cancún, Tres, El apagón, Cancún, La madre que me parió...

En el cine, la de Huelva ha formado parte del elenco de Bajo el mismo cielo, Maktub o Mi otro John, entre otras películas.

Una de sus últimas entrevistas data de septiembre de 2023, en el portal Teatro Madrid. En esta charla, Sánchez reflexionaba sobre la profesión actoral.

"Quien está encima del escenario tiene que amoldarse a los espectadores; ellos han venido y han pagado una entrada para ver algo y tú lo tienes que hacer, tienes que comunicarte con ellos, escucharlos, saber cómo vienen y cómo están reaccionando en esa función en concreto".