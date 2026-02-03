Mariló Montero estalla en pleno debate sobre tener relaciones en sitios públicos: "Soy limpia y reivindico la higiene"

Este martes, 3 de febrero, en Espejo Público se ha abordado el debate de 'cruising'. O, lo que es lo mismo, tener encuentros sexuales anónimos o casuales en espacios públicos o semipúblicos.

Todo parte de que los vecinos de Telde, ciudad de Gran Canaria, están denunciando toparse con personas practicando sexo a plena luz del día.

El matinal de Antena 3 ha hablado con un chico que afirmaba incluso que le habían invitado a participar, con insinuaciones físicas y comentarios obscenos.

Para defender esta práctica, Espejo Público ha contado con 'Trakatrá', un creador de contenido cuya actividad en redes se basa en recomendar sitios de 'cruising'.

"Si no lo defiendo, el tema de experimentar tu sexualidad es completamente válido", ha opinado el joven, subrayando que el lugar de Telde que estaba enseñando el programa era "un descampado en mitad de la nada".

'Trakatrá' y Mariló Montero se enzarzan en una discusión en 'Espejo Público'. Atresmedia Televisión

Más avanzada la conversación, respecto a la higiene de estas prácticas, Mariló Montero aludía a una intervención anterior de Beatriz de Vicente.

Una intervención en la que, según ella, su compañera había equiparado encontrarse "una bolsa de patatas fritas tirada en el suelo" a encontrarse con "preservativos y toallitas usadas".

"Puede que haya alguien que ha practicado sexo, tenga una ETS y pase una criatura pequeña o adulta y se contagie", advertía la ganadora de la última edición de MasterChef Celebrity.

'Trakatrá' saltaba: "Pero, ¿usted sabe cómo se contagia una ETS?". Y Montero no dudaba en entrar al trapo: "No, soy tan tonta que tienes que venir tú explicármelo. Menos mal que acabo de conocerte".

"¿La toallita o el preservativo no pueden tener fluidos?", se preguntaba la periodista, mientras que el influencer alegaba que debía ser "una relación entre dos personas, fluido con fluido".

Susanna Griso entrevista a 'Trakatrá', conocido como 'la reina del cruising'. Atresmedia Televisión

"Vale, llámame facha y racista por esta tontería. Que si tú quieres practicar sexo al aire libre, me parece bien. Excitante, bonito. Mientras estés seguro de que no te ve nadie", aclaraba Mariló.

Es más, la comunicadora relacionaba el 'cruising' con haber sido víctima (en primera persona) del exhibicionismo. "No vayas por ahí", le espetaba el otro. "Donde me has llevado tú", reiteraba Montero, añadiendo: "Soy limpia, reivindico la higiene".

'Enganchón' con De Vicente

Y la cosa no quedaba ahí. Por alusiones, De Vicente se veía obligada a contestar a su compañera: "No consiento que pongas en mi boca palabras que no he dicho".

"Tan sucio es el que tira el condón como el que tira el paquete de patatas. ¡No digas chorradas!", exclamaba la criminóloga. "Yo no he dicho eso. Bueno, Bea, desinflama. Que yo no he dicho eso", ha asegurado la madre de Alberto Herrera y Rocío Crusset.