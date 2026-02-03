Cristina Tárrega, alto y claro: "Yo soy periodista y persona, pero nada feminista. No me dejo llevar por la corriente"

Este lunes, en Vamos a ver, el debate sobre un posible segundo embarazo de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia ha dado pie a un controvertido discurso de Cristina Tárrega.

Algunos confidenciales anunciaban este fin de semana que la pareja estaría esperando un bebé, poco más de un año después del nacimiento de su primer hijo, el pequeño Carlo.

Cabe recordar que Rubio es colaboradora del programa matinal de Telecinco, donde Patricia Pardo ha defendido este lunes que "le pertenece a ella" el derecho a hablar de su estado.

"Nosotros, los medios de comunicación, no somos nadie para contar que una mujer está embarazada. Está totalmente fuera de lugar. Es una invasión a la intimidad de la pareja. Además, es casi un dato médico. Hay que ser escrupulosos con eso", aseguraba la presentadora.

"Entonces, ¿por qué se habló de la enfermedad de María Teresa Campos?", se ha preguntado Paloma Barrientos, si bien Pepe del Real discrepaba por completo: "Nosotros, no. Fuimos muy cautos".

Cristina Tárrega, este lunes en 'Vamos a ver'. Mediaset España

"Pues, nada, condenad a los periodistas que han hecho su trabajo porque tendrán alguna información. ¡Condenadlos directamente!", exclamaba Tárrega.

"La vida de Alejandra, al fin y al cabo, es muy pública. La gente querrá saber si está embarazada o no", ha reconocido Cristina, instando a su compañera a "gestionar mejor" el asunto y que no se "enfade": "Quiero que Alejandra disfrute de todo".

Entonces, Pardo ha aceptado que "la primera que estaba incómoda con las caras de Alejandra" cuando el programa trataba alguna noticia de las Campos era ella misma.

No obstante, la comunicadora gallega ha aplaudido que haya "hecho ese trabajo" y que ahora se tome "las cosas de otra manera". "Pero esto es diferente, Cris", añadía.

"No pretendo demonizar a ningún compañero, pero deberíamos ir de la mano con la evolución de la sociedad. La gente ya no recibe igual el titular de que una persona está embarazada. Somos feministas para unas cosas y para otras no", ha opinado Patricia.

Sobre los piropos callejeros

En ese momento, Cristina Tárrega ha aprovechado para negar que es feminista: "Yo soy periodista y persona, no soy nada feminista. No me dejo llevar por la corriente", ha contado, rotunda, la colaboradora de Mediaset.

Es más, la conductora valenciana ha aseverado: "Ahora resulta que no nos pueden decir un piropo por la calle. Tenemos la autoestima totalmente hundida".

Nadie en plató ha rebatido la polémica afirmación, excepto Barrientos. La periodista, en su intervención posterior, ha respondido: "Yo sí que soy feminista. A nuestra generación nos costó".