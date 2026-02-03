Confirmado: día y hora exactos que 'Pasapalabra' entregará casi 3 millones de euros, el bote más alto de la historia

Cuenta atrás para que se emita uno de los momentazos de la temporada en televisión. Faltan exactamente dos días, Pasapalabra entregará el bote más alto de su historia.

O Manu Pascual o Rosa Rodríguez se llevarán un premio de más de 2,7 millones de euros, culminando así una batalla de récord. Y es que los dos concursantes son la pareja más longeva de la historia del formato en España: suman más de 300 enfrentamientos.

Para darle la envergadura que merece la ocasión — el programa ya se ha grabado—, Antena 3 ha preparado una programación especial para hacer que Pasapalabra consiga la mayor audiencia posible.

Fue este lunes, cuando Pablo Motos anunció en El Hormiguero la fecha exacta de la entrega del bote: este jueves, 5 de febrero.

No obstante, no se producirá en su horario habitual. Como ya ocurrió con los botes de Rafa Castaño y Óscar Díaz, Pasapalabra emitirá un especial a las 20:00 que repasará la trayectoria de los dos participantes en el programa de Roberto Leal.

Luego, tras el informativo de Vicente Vallés, Manu y Rosa acudirán a El Hormiguero de Pablo Motos.

Será allí donde calentarán la emisión histórica de Pasapalabra, que se emitirá justo después, a partir de las 23:15.

Teniendo en cuenta que la duración del concurso suele estar en torno a los 40 minutos (sin publicidad), la consecución del bote se producirá sobre las 00.00 horas de la noche.

La cadena de Atresmedia continúa así la promoción del bote, del que hay máxima expectación desde hace semanas.

Tras desvelar que el premio "ya tenía dueño" y que se verá "muy pronto", el viernes ya comunicó a la audiencia que sería la "próxima semana".

Manu Pascual y Rosa Rodríguez en 'Pasapalabra'.

El bote de Pasapalabra, por lo tanto, será la gran amenaza para GH DÚO. El reality de Telecinco viene de conseguir su mejor resultado en audiencia.

El pasado jueves alcanzó un 14,9% de share, todo un balón de oxígeno para el formato tras el batacazo de GH 20.

La 1, por su parte, emitirá Matusalén, la película protagonizada por Julián López y Miren Ibarguren, después de que la semana pasada lanzara Crossobar.

La expectación que ha generado el bote ha hecho que el concurso se encuentre en uno de sus mejores momentos en audiencia. Pasapalabra empezó la semana arrasando, al registrar un 21,7% de share y 2.463.000 espectadores este lunes. Fue el programa más visto del día.

Adiós al 'efecto sorpresa'

Miguel Aparicio, director de Pasapalabra, se pronunció para BLUPER sobre la pérdida del 'efecto sorpresa' del bote al anunciar con antelación el momento más esperado por los fans del programa.

En un principio, el equipo del programa estaba radicalmente en contra de esta estrategia de cadena porque "queríamos premiar a ese espectador fiel que está pendiente cada día".