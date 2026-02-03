Carlos Franganillo, alto y claro: "A nadie le gusta vivir con estas audiencias. Es frustrante, pero hay que tener la cabeza fría"

El pasado 16 de enero se cumplieron dos años desde que Carlos Franganillo se puso al timón de la segunda edición de Informativos Telecinco, tras la jubilación de Pedro Piqueras.

Bajo la batuta de Paco Moreno al frente del área de informativos de Mediaset, el objetivo era que el noticiero de la cadena se convirtiera en un pilar fundamental de la programación y que relanzara sus audiencias.

Sin embargo, el informativo de Franganillo — desde el pasado 3 de noviembre le acompaña Ángeles Blanco— no sólo no ha logrado mejorar, sino que ha empeorado sus datos.

Del 10,3% que promedió en su primer mes en antena ha pasado a un débil 7,1% que ha anotado en enero de 2026. El informativo ha caído 3,2 puntos en estos dos años en parte, como consecuencia del mal momento por el que atraviesa Telecinco.

Con Vicente Vallés jugando en otra liga (18,9%) y Pepa Bueno consolidada en la segunda plaza (13,3%), Franganillo marcha en tercera posición.

Con estos datos, y a colación de la fusión de las redacciones de Informativos Telecinco y Noticias Cuatro, el presentador ha hecho autocrítica de los resultados que viene cosechando.

"Nos preocupa la situación, por supuesto", ha dicho en un encuentro con los medios a la pregunta realizada por EL ESPAÑOL.

"El balance tiene momentos duros. Evidentemente, a nadie le gusta vivir con estas audiencias. A veces, es frustrante, pero a la vez nos obliga a tener la cabeza fría", ha señalado muy sincero. "El riesgo es volvernos locos y empezar a disparar a ciegas. No nos lo podemos permitir".

El periodista ha dicho que el "impulso inicial fue muy positivo" y que el uso de los medios tecnológicos, como la realidad aumentada, les ha hecho "marcar la diferencia" como ocurrió con la elección del Papa.

Para Franganillo, la unificación de las redacciones de Informativos Telecinco y Noticias Cuatro supondrá una "oportunidad" para buscar "la máxima eficiencia" y un "nuevo flujo interno" que "nos permita contar las historias de otra manera".

"Quizá la gente ya no busca exactamente lo mismo en un informativo", ha dicho. "Tenemos que ofrecer al espectador algo que se diferencie en todos lo demás y que no sea únicamente un relato jerarquizado de la información".

Por su parte, Paco Moreno, el responsable de Informativos de Mediaset, ha recordado que "cualquier programa de televisión es en parte producto de lo que precede y de lo que le sucede". De forma que los informativos arrastran las malas audiencias de Telecinco.

"Somos una vivienda de un edificio. Depende de cómo vaya el edificio, irá la vivienda", ha puesto de ejemplo el directivo.

"Tenemos que analizar nuestras propias causas y ver cómo podemos hacer un producto más atractivo", ha añadido confiando en que "nos irá mejor, cuando mejor le vaya a Telecinco".

Unificación de redacciones

Informativos Telecinco y Noticias Cuatro unificarán sus redacciones y usarán el mismo plató de televisión a partir del próximo lunes, 9 de febrero. Se trata de una "nueva estructura" que persigue "la eficiencia", en palabras de Paco Moreno.

Los cambios, no obstante, sólo se producirán a nivel interno, porque los espectadores apenas verán cambios en pantalla. Noticias Cuatro pasará a emitirse desde el estudio de Informativos Telecinco, donde, por cierto, también se hace La mirada crítica de Ana Terradillos.

Cuando esto pase, el plató estará "customizado" para que las diferencias visuales sean mínimas y que no se pierda la esencia de Cuatro.

Este proceso de unificación tampoco implica que vaya a haber despidos. "En absoluto se me ha planteado ningún tipo de recorte en lo que tiene que ver con la redacción central", ha asegurado rotundo Paco Moreno. "No hay recortes previstos".

En esta reestructuración, Paco Moreno seguirá siendo el máximo responsable del área de los informativos, mientras que Carlos Franganillo y Juan Pedro Valentín estarán al frente de Informativos Telecinco y Noticias Cuatro respectivamente, que mantendrán su propia identidad, personalidad, tono y estilo informativo.

"Informativos Telecinco y Noticias Cuatro seguirán siendo dos productos completamente diferenciados para dos cadenas diferentes", ha asegurado Valentín.

Lo que sí que cambia es la organización de la redacción. Con el objetivo de "fortalecer las ediciones y promover la creatividad de los redactores", en palabras de Franganillo, se eliminan las secciones para conseguir una "dinámica más flexible": "Desaparecen las áreas, excepto Nacional e Internacional".

El resto de la redacción, por lo tanto, será un área común en la que se "asignarán las informaciones personalmente". Es decir, aunque no haya una sección de Cultura o Economía como tal, se pedirán las piezas pertinentes a los expertos de cada material.

En cualquier caso, y ante el "ruido indeseado" que ha habido estos días en torno a este movimiento, Paco Moreno ha querido recalcar que Mediaset venía cocinando esta idea desde tiempo atrás y que, en todo caso, su cometido sigue siendo el mismo que cuando llegó hace dos años: "Queremos hacer un periodismo basado en hechos, que no se perciba con sesgo".