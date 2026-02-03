Ana Rosa Quintana, 70 años, sobre su infancia: "Fue muy feliz. Era una familia muy democrática"

Ana Rosa Quintana es una presentadora y periodista que se ha consolidado como una de las figuras más influyentes del panorama audiovisual español. Conocida como "la reina de las mañanas", lidera todas las mañanas su propio magacín.

Pero su liderazgo no se limita a la pantalla. Su productora, Unicorn Content, se mantiene por cuarto año consecutivo como la compañía que más horas de contenido produce en las principales cadenas de televisión durante 2025, según el informe de Dos30.

Aunque hoy domina la televisión, Ana Rosa comenzó su carrera en la radio. Entre micrófonos de Radio Nacional y los estudios de Intercontinental, aprendió el ritmo frenético de la actualidad y el poder del directo.

La presentadora Ana Rosa Quintana, en una imagen de archivo.

Su pasión por la comunicación nació muy pronto, con un cómic que le traía su padre: Mary Noticias. "Me fascinaba. Mary llevaba siempre una gabardina y vivía aventuras fantásticas. Tengo toda la colección, entre los que tenía yo y los que me han regalado", aseguró en una entrevista en The Objective.

Nacida y criada en Usera, Ana Rosa describe su infancia como alegre. "Mi infancia fue muy feliz y creo que eso te da mucha seguridad en la vida". Creció en una familia democrática y unida, donde todo se hablaba y se consensuaba.

"Eran maravillosos. Éramos una familia de cuatro: mi padre, mi madre, mi hermano -que es dos años y medio mayor que yo- y yo. Era una familia muy democrática, donde todo se hablaba y todo se consensuaba".

"De mis padres heredé el tesón, el trabajo y la constancia”, afirma. Su padre, viajante y representante, marcaba incluso las vacaciones familiares según las necesidades económicas, enseñándole desde pequeña el valor de la responsabilidad y la disciplina.

"Si se necesitaba el dinero, no habría vacaciones o las habría más modestas. Todo se decidía así, incluso desde que éramos muy pequeños".

Sus inicios televisivos

Su debut televisivo llegó en 1980 con 625 líneas, un programa dominical sobre actualidad mediática, donde presentó la sección Páginas Musicales. "En la radio te equivocas y apenas se entera nadie; en televisión, lo ve todo el país", recuerda.

La presentadora Ana Rosa Quintana. Telecinco

Dos años más tarde, a los 26 años, se presentó a un casting de RTVE para el Telediario. "Pensé que no tenía ninguna posibilidad… y perdí cuatro kilos en la primera semana", confiesa.

"No fue fácil. Había mucho silencio a mi alrededor. Nadie te felicita cuando eres nueva y llegas sin oposición. Aprendí a no derrumbarme", reconoció años más tarde.

Después de un año en el Telediario, decidió marcharse a Nueva York como corresponsal de COPE. En 1994 volvió a la televisión con Veredicto, su gran reinvención. De ahí, su camino fue imparable: Extra Rosa, Sabor a ti y finalmente El programa de Ana Rosa.

El magacín lleva más de diecisiete años en antena y hace un año regresó a las mañanas de Telecinco, una franja que ya había dominado durante dos años. Actualmente, es la única oferta de la cadena que alcanza el 10% de cuota de pantalla.