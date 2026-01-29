Nacho Abad estalla contra Sánchez por la regularización de inmigrantes: "Y a los delincuentes nos los comemos"

Pedro Sánchez ha puesto en marcha un proceso de regularización que afectará a medio millón de inmigrantes. Es uno de los titulares que ha abordado este jueves, 29 de enero, En boca de todos.

En su línea habitual, Nacho Abad no se ha cortado dando su opinión sobre el acuerdo que ha alcanzado Unidas Podemos con el Gobierno de España.

"El Gobierno ha puesto en marcha un proceso de regularización que va a afectar a medio millón de inmigrantes irregulares que ya viven entre nosotros. Que ya están aquí, en España", ha avanzado el presentador de Cuatro.

Acto seguido, daba paso a unas declaraciones de Sánchez que datan de agosto de 2024. Unas palabras que, según Abad, denotan "un cambio de opinión para seguir en la Moncloa".

"Para combatir esta amenaza es imprescindible el retorno de quienes han llegado a España irregularmente. Este retorno traslada un mensaje desincentivador, nítido y claro a las mafias y a quienes se ponen en sus manos", decía el presidente hace año y medio.

Nacho Abad, presentador de 'En boca de todos'. Mediaset España

"Me parto", ha comentado Nacho, tras escuchar a Sánchez, y después pasaba a dar unos cuantos datos sobre esta medida.

"Obtener el permiso de residencia implica acceso al mercado laboral y salir del sumergido, empadronamiento, atención sanitaria completa, escolarizar a sus hijos, alquilar una vivienda, cotizan a la Seguridad Social", ha enumerado el conductor.

Como ha señalado Abad, "la regularización no concede la nacionalidad, ni el derecho a voto", aunque estas personas luego podrían solicitarlo.

"Todo maravilloso, pero no podemos olvidar que esto incrementa la presión sobre la Sanidad ya colapsada. Sobre la Educación, ya colapsada. La vivienda social, ¿dónde está?", se preguntaba Nacho.

"El Gobierno no ha anunciado ninguna partida económica que vaya a compensar eso", ha expuesto, añadiendo que el gasto lo acabarán asumiendo ayuntamientos y comunidades autónomas.

A su juicio, eso a "Sánchez se la trae al pairo" porque "la mayoría de las comunidades autónomas son del PP". Si bien algunas gobernadas por los socialistas se han rebelado.

"También, entre los inmigrantes que ya están en España, hay un porcentaje de delincuentes. No lo podemos negar. Si no hay una condena firme, esos delincuentes nos los comemos", ha denunciado, subrayando que "Podemos dice que hacer esta reflexión es racismo".