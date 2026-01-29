Karmele Marchante reaparece en Telecinco 10 años después: de estar arruinada al grave accidente que sufrió

Es una de las periodistas de corazón más famosas (y polémicas) tras colaborar en programas como Tómbola, Crónicas marcianas, Día a día y, sobre todo, Sálvame.

Karmele Marchante reaparece en televisión. Lo hará en ¡De viernes!, el programa de Telecinco que presentan Santi Acosta y Bea Archidona. La catalana ofrecerá su primera entrevista tras su abrupto adiós de Sálvame 10 años después.

En su visita al formato producido por Mandarina, Karmele desvelará cómo ha logrado rehacer su vida personal y emocional tras atravesar una ruina económica derivada de su matrimonio y sufrir un grave accidente que supuso un importante punto de inflexión para ella.

Karmele volverá a pisar un plató de Telecinco 10 años después de su abrupta salida de Sálvame. Se reencontrará, por lo tanto, con Lydia Lozano y Terelu Campos, con quienes compartió plató en Sálvame.

Su visita intentará ser el gran revulsivo de ¡De viernes! después de que hace siete días cayera a su peor noche de la temporada (9,2%) en su duelo contra El desafío (14,4%), que se mantiene imbatible en Antena 3. Kiko Jiménez y Asraf Beno fueron los invitados del formato de Telecinco.

Su vida lejos de la TV

Fue en 2016 cuando la carismática colaboradora decidió dejar el, por entonces, programa líder de las tardes después de un sinfín de polémicas con sus compañeros e, incluso, con la dirección.

Karmele nunca se cortaba. Tan pronto, el espectador la veía comerse un yogur como discutir a gritos con Kiko Matamoros o Mila Ximénez.

'Sálvame' en sus inicios: Jorge Javier, en el centro, con Lydia Lozano, Mila Ximénez, Kiko Hernández, Rosa Benito, Karmele Marchante y Belén Esteban.

Tras abandonar el extinto programa de La Fábrica de la Tele, Karmele tan sólo se ha pasado un par de veces en Espejo Público para ser entrevistada.

Lejos de los platós de televisión, Karmele ha continuado siendo una gran activista. Por un lado, del feminismo donde fue presidenta de El club de las 25,un colectivo feminista formado por mujeres de todos los ámbitos sociales y políticos. Y, por otro, de la causa independentista.

La máquina de la vida, Pasa la vida, Como la vida, Abierto al anochecer, A tú lado, TNT o La Noria han sido otros programas de televisión de los que ha llegado a afirmar que se arrepiente.

A sus 79 años (en septiembre cumplirá 80), Karmele alejada de photocalls, acude a conferencias y eventos feministas e incluso en 2023 montó un mercadillo para vender ropa, joyas y otros abalorios propios.

Polémica salida

El final de su relación con la productora de Óscar Cornejo y Adrián Madrid estuvo marcado por gravísimas acusaciones de la periodista hacia sus directores. Y también contra el propio Jorge Javier, con quien se enemistó totalmente.

En sus redes habló de maltrato, acoso y mentiras. Y en su libro, Yo no me callo, tildó al presentador de Supervivientes de "enano solitario, grasiento, psicópata, enfermo de ego a quien todos están obligados a chuparle el culo".

También habló de supuestas “carreras de drogas en baños y camerinos, alcohol, mentiras no informativas, órdenes de la dirección para desvirtuar aconteceres para mayor audiencia. Nepotismo. Endogamias amorosas para colocar novios. Peleas por la publicidad...”.