Máximo Huerta, 55 años: "Soy consciente de que mi madre habría sido más feliz sin mí. Habría tenido una vida mucho más luminosa"

La vida de Máximo Huerta dio un giro definitivo hace unos años cuando decidió aparcar el vértigo de Madrid para regresar a sus raíces en Buñol (Valencia).

A sus 55 años, el escritor y periodista valenciano ha construido en su pueblo un refugio personal ligado a dos pilares inseparables: su proyecto literario al frente de La Librería de Doña Leo y el cuidado diario de su madre, Clara Hernández.

Durante una visita a El Hormiguero para presentar precisamente la apertura de esa librería, Pablo Motos le preguntó por la salud de su progenitora y por la responsabilidad de acompañarla en el día a día.

Lejos de endulzar la realidad, el autor sorprendió en el plató con una confesión tan honesta como desgarradora. "Soy consciente de que mi madre habría sido más feliz sin mí", reconoció ante la audiencia, retomando una idea que ya había plasmado en su novela Adiós, pequeño.

"Mi madre habría viajado, habría probado con otros hombres, habría tenido una vida mucho más luminosa", aseguró con total sinceridad.

Una infancia junto a Clara

Esa devoción por proteger a su madre no nació con la enfermedad, sino décadas atrás. Hijo único, Huerta ha relatado en varias ocasiones que creció en un hogar marcado por el carácter difícil y estricto de su padre, fallecido en 2017.

En distintas entrevistas ha recordado cómo aquel ambiente le obligó a madurar antes de tiempo, a refugiarse en la lectura y la escritura para escapar de la tensión doméstica.

"El sonido de las llaves lo recuerdo yo, no por el ruido sino por el silencio que generaba", ha contado sobre el regreso de su padre a casa. "Yo me sentaba en la cocina con mi madre porque sabía que no estaba bien. Huía de mi padre y me iba a la habitación a escribir".

Desde niño asumió así un papel de escudo emocional para Clara, una mujer que, según él mismo ha explicado, renunció a pequeños gestos cotidianos y sueños propios durante buena parte de su vida.

De hijo a cuidador principal

Con el paso del tiempo y el avance del deterioro cognitivo y el alzhéimer que padece su madre, los papeles en casa terminaron invirtiéndose por completo.

"Por las mañanas soy su madre y por las tardes soy su hijo", explicó en su charla con Motos al describir cómo es convivir con la fragilidad y la pérdida de memoria de un ser querido.

Hablamos con Máximo Huerta a escasos días de estrenar su gran proyecto: los detalles y cómo está su madre, Clara -

Aquella conversación derivó en una de las reflexiones más emotivas que ha dejado el comunicador sobre el paso de los años.

"Envejecer es acostumbrarse a perder", resumió en El Hormiguero, poniendo palabras al duelo silencioso que atraviesan miles de cuidadores.

Lejos de esconder esa realidad, el escritor ha convertido su experiencia en Buñol en motor creativo, reflejando la ternura y la dureza del cuidado en libros como Mamá está dormida, concebido como un homenaje íntimo a su madre y a toda una generación de mujeres invisibles.