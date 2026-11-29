Lidia Bedman, mujer de Santiago Abascal: "No tenemos interna, pero contamos con una persona que nos ayuda"

La organización familiar es una de las cuestiones sobre las que Lidia Bedman ha querido sincerarse con todos sus seguidores.

La mujer de Santiago Abascal compartió hace escasos meses en sus redes sociales algunos detalles sobre cómo se reparten las tareas domésticas en su hogar, quién se encarga del cuidado de los niños y qué papel desempeña la ayuda externa con la que cuentan para mantener la casa en orden.

Una organización que, según ha explicado, se basa principalmente en el reparto de responsabilidades entre los miembros de la familia.

Lidia Bedman aclara cómo ella y Abascal se reparten las tareas. Instagram: @lidiabedman

Fue a través de una ronda de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram cuando la creadora de contenido aclaró que no cuentan con una empleada del hogar interna, aunque sí recurren a una persona contratada para determinadas tareas.

"No tengo interna, pero sí contamos con una persona contratada que nos ayuda unas horas a la semana únicamente con la limpieza de la casa. El resto lo hacemos nosotros", explicó.

De esta manera, Bedman quiso precisar que la colaboración externa se limita a unas horas semanales dedicadas exclusivamente a la limpieza. El resto de las labores domésticas las asumen ella, su marido y sus hijos, que también tienen asignadas determinadas responsabilidades dentro de la vivienda.

En este sentido, la influencer explicó que los pequeños tienen que hacerse la cama todos los días y dejar recogida su habitación antes de salir hacia el colegio o la universidad.

Santiago Abascal Europa Press

La organización del hogar también tiene su propio reparto entre el matrimonio. Bedman explicó que disfruta especialmente de una de las tareas cotidianas: cocinar. Por su parte, destacó la capacidad de su marido para desenvolverse en diferentes labores domésticas.

"En casa nos organizamos bien: yo disfruto mucho cocinando y Santi es muy resolutivo, ¡sirve para todo!", contó a sus seguidores.

Pero si hay un aspecto sobre el que Lidia Bedman se mostró especialmente clara, es el cuidado de sus hijos. La creadora de contenido explicó que, salvo ocasiones puntuales en las que recurre a sus padres cuando se encuentran en Madrid, ella y Santiago Abascal prefieren ocuparse personalmente de los pequeños.

"Es algo muy personal. No los dejo con nadie salvo con mis padres en alguna ocasión puntual, porque nos gusta que sea mi marido y yo quienes nos ocupemos de ellos", aseguró.

Una decisión que responde a su propia manera de entender la crianza y que, según reconoció, incluso le ha llevado a plantearse la posibilidad de recurrir al homeschooling, es decir, la educación de los niños en casa.