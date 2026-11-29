Jordi Cruz, 48 años, sobre la vivienda: "Cuando tenía 18 tampoco eran fáciles las cosas y pensaba que nunca me iba a poder comprar una casa"

Con la llegada de las elecciones, el problema de la vivienda vuelve a situarse como uno de los asuntos más polémicos y que más preocupación generan en España.

La dificultad para acceder a una casa sigue marcando el futuro de miles de jóvenes, un clima de incertidumbre ante el que cada vez más rostros conocidos deciden pronunciarse.

Uno de los últimos en compartir su punto de vista ha sido Jordi Cruz. El reconocido chef y jurado de MasterChef, donde lleva años compartiendo pantalla con Samantha Vallejo-Nágera y Pepe Rodríguez, ha abordado esta cuestión echando la vista atrás hacia sus propios inicios.

La trayectoria del cocinero catalán está marcada por la precocidad. Con tan solo 12 años comenzó su formación en la Escuela de Hostelería de Manresa, a los 14 ya trabajaba entre fogones y con apenas 18 años asumió el puesto de jefe de cocina.

Su consagración llegó a los 26 años, cuando consiguió su primera estrella Michelin en el restaurante Estany Clar. Aquel hito lo convirtió en el chef más joven de España en lograr este reconocimiento y en el segundo del mundo.

Su visión sobre la vivienda

Durante su paso por el pódcast de Vicky Martín Berrocal, el chef se abrió en canal para hablar de su infancia, de los obstáculos que superó y de uno de los temas más candentes del panorama actual: el mercado inmobiliario.

Cruz no ocultó la gravedad del escenario actual y reconoció que la situación "está fatal", aunque quiso matizar que las dificultades para los jóvenes siempre han estado presentes y no cree que sean del todo ciertas. "Cuando tenía 18 años tampoco eran fáciles las cosas. Yo también pensaba que nunca me iba a poder comprar una casa bonita, un apartamento, ni nada. Y mira, tengo una casa", explicó durante la charla.

Para el cocinero, la clave para abrirse camino frente a las adversidades pasa por el trabajo sin descanso y la constancia.

"He currado como un desgraciado. Me pasé de frenada y he logrado más cosas de las que quería, de las que me imaginaba y de las que necesito para ser feliz", confesó con sinceridad.

Pese a que su éxito en la alta cocina le ha permitido alcanzar una estabilidad económica y hacerse con su propia vivienda, Jordi Cruz insiste en que no hay atajos y resume su carrera con una comparación muy clara: "Esto es como una maratón".

El catalán puede presumir de muchos logros que le han facilitado un techo y unas ventajas ante las adversidades que según ha expresado, se deben a mucho esfuerzo y dedicación.