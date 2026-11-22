Jorge Fernández, 54 años: "Ceno a los 20:30, evito el entrecot porque se me hace muy pesado y practico ayuno intermitente"

Jorge Fernández es uno de los presentadores más populares de nuestra televisión. El comunicador lleva 20 años conduciendo de manera ininterrumpida La ruleta de la suerte.

El concurso es uno de los programas más exitosos de Antena 3 y sirve de impulso a las noticias de Sandra Golpe. Sin embargo, detrás de las cámaras Fernández mantiene una rutina muy pautada.

Uno de los puntos en los que se basa su vida es en el descanso extremo. Es consciente de que la ciencia actual coincide en que un adulto sano necesita entre 7 y 9 horas de descanso diario.

Jorge Fernández. Atresmedia

Y él lo cumple cada día. Su objetivo es dormirse a las 11 para levantarse a las 7 y dormir ocho horas. "A veces lo consigo y otras no, pero me he dado cuenta de que el sueño es fundamental", aseguró en el podcast Tengo un plan.

Para ello, Fernández debe cenar pronto y algo ligero para conciliar el sueño tan pronto. "Ceno a los 20:30, veo un poco la televisión, leo y a las 10:30 me voy a la cama", expresó en el espacio.

Cuando comienza su día lo hace con mucha energía. El comunicador no hace pereza y se va directamente al gimnasio. "A las 7:00 o 7:15 me despierto y me voy al gimnasio, que lo tengo justo debajo de mi casa".

Su alimentación

Con su alimentación también intenta ser cauteloso y mantener una rutina. Fernández asegura que es muy cuidadoso con lo que come y con los horarios.

Cuando cena intenta que no sean alimentos pesados con los que no pueda digerir bien el estómago.

"Por las noches intento evitar la carne roja porque yo ya la digiero más lentamente y la digestión se hace más pesada. Unos años atrás podía tomarla por la noche, pero ahora es cierto que no me sienta igual de bien", detalló en una entrevista para Men´s Health.

Los tipos de carne los reserva para la comida y tiene sus favoritos. "Soy muy de entrecot, pero un buen chuletón también. Es un corte limpio y bastante magro que me encanta", reveló.

El entrecot lo combina con verduras. "Como un buen entrecot con ensalada de lechuga y cebolleta, es uno de mis platos básicos", afirma el presentador.

En su estilo de vida, aunque parezca mentira, no cabe la idea del ayuno intermitente. "No hago ayunos largos, lo probé y no me funcionó bien. Alguna noche no podía dormir", asegura.

Jorge Fernández. Atresmedia

Eso sí, "desde que ceno, que es pronto, hasta que desayuno pueden pasar 13 o 14 horas tranquilamente y ya está".

Aunque no practique esta rutina, sí que hace ejercicio físico. "Entreno fuerza y puedo entrenar un día, dos o cinco por semana, dependiendo de mi agenda. También hago bici, que la he retomado ahora, windsurf y deportes de nieve", reconoce.