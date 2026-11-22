Carlos Sobera, 66 años: "En Navidad nunca falta cordero, cochinillo, puerros a la vinagreta o espárragos con salsas"

La Navidad es una de esas épocas en las que muchas familias recuperan las recetas que llevan preparando durante generaciones. Asados, verduras y dulces tradicionales vuelven a ocupar el centro de la mesa, aunque cada hogar tiene sus propias preferencias.

Carlos Sobera, de 66 años, también tiene claro qué alimentos elegiría para disfrutar de una buena comida navideña.

El presentador de First Dates, nacido en Baracaldo, es un gran aficionado a la cocina tradicional española. Frente a las elaboraciones sofisticadas, prefiere platos reconocibles, preparados con ingredientes habituales y que le permitan disfrutar de las celebraciones sin complicaciones.

En una entrevista concedida a EL ESPAÑOL en diciembre de 2025, Sobera reveló cómo sería su menú ideal de Nochebuena: "Estoy entre cordero o cochinillo como plato principal, acompañado por unos puerros a la vinagreta o unos espárragos con salsas al principio de la comida como entrante".

Una combinación que reúne dos de los asados más tradicionales con verduras preparadas de forma sencilla.

El menú navideño favorito

La elección del cordero y el cochinillo no resulta sorprendente. Ambos forman parte de la gastronomía española y son especialmente habituales durante las reuniones familiares de diciembre.

El cordero asado suele prepararse al horno, acompañado de patatas, ajo o hierbas aromáticas. El cochinillo, por su parte, destaca por su piel crujiente y una carne tierna que puede cocinarse con pocos ingredientes.

Sin embargo, Sobera concede tanta importancia a los entrantes como al plato principal. Los puerros a la vinagreta y los espárragos con salsa son dos de sus alternativas preferidas para comenzar la comida.

Esta predilección por las verduras no es exclusiva de la Navidad. En febrero de 2026, durante una entrevista publicada por Cuatro, el presentador volvió a mencionar los puerros a la vinagreta entre sus platos favoritos, junto con la pasta y los garbanzos.

Desde el punto de vista nutricional, los puerros contienen fibra y folatos, mientras que los espárragos aportan agua, fibra y diferentes micronutrientes, según las fichas de composición de alimentos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Además, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) recomienda consumir al menos tres raciones diarias de hortalizas y moderar la presencia de carnes rojas en la alimentación habitual. Esto no impide disfrutar ocasionalmente de un asado, pero recuerda la importancia del conjunto de la dieta.

Los espárragos como caprichos

El gusto de Carlos Sobera por los espárragos viene de lejos. En una entrevista con EL ESPAÑOL, el presentador reconoció que era uno de sus alimentos favoritos para cenar.

En aquella ocasión explicó que le gustaba combinarlos con atún en escabeche, cebolla picada y aceitunas, una preparación que consideraba saciante y adecuada para sus necesidades alimentarias.

Sobera también ha hablado públicamente de la importancia de cuidar su alimentación debido a la diabetes. También explicó a la revista ¡HOLA! que, cuando come fuera de casa, suele optar por verduras, pescado o carne, y que procura limitar los dulces.

No obstante, la Navidad representa una ocasión especial. En esa misma entrevista mencionó el pavo al horno, el cochinillo y la carne a la plancha como algunas de las opciones que le permiten disfrutar de las celebraciones.

El turrón tampoco desaparece por completo de su mesa. En la entrevista reconoció que siempre reserva un espacio para este dulce navideño, pese a que debe prestar atención al consumo de azúcar.

Así, el menú favorito de Sobera combina tradición y preferencias personales: un asado de cordero o cochinillo como protagonista, verduras como entrante y algún dulce típico para terminar una comida que, por encima de todo, está pensada para compartir con la familia.