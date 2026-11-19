Juanma Moreno (56): "Heredé de mi madre el insomnio severo. Dormimos 4 horas, pero con problemas se complica"

Dormir cuatro horas cada noche y levantarse sin haber descansado lo suficiente forma parte de la realidad del día a día de Juanma Moreno.

El presidente de la Junta de Andalucía ha hablado en distintas ocasiones de los problemas que arrastra para conciliar el sueño y descansar, un trastorno que él mismo ha definido como insomnio severo y que relaciona con una cuestión genética heredada de su madre.

No es la primera vez que el dirigente popular aborda públicamente esta cuestión. En marzo de 2026, durante su visita a El Hormiguero, explicó que sus dificultades para dormir tienen un componente genético y otro biológico.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. EFE.

"Yo duermo poquísimo. Tengo insomnio severo, que es una mezcla entre genético y biológico. Lo heredé de mi madre, dormimos cuatro horas, pero cuando tienes problemas, se complica mucho más la cosa", contó entonces.

Una explicación que volvió a cobrar protagonismo durante la presentación de su libro Manual de convivencia. La vía andaluza. En aquel encuentro, el presidente andaluz profundizó en el diagnóstico que padece y en las dificultades que encuentra para descansar. "Soy un insomne severo, y por tanto diagnosticado", explicó.

Moreno también detalló que, para intentar controlar el problema, utiliza un dispositivo tecnológico que monitoriza diferentes parámetros relacionados con el descanso y le proporciona información sobre sus hábitos de sueño.

Se trata de un anillo inteligente que, según explicó, registra datos como la temperatura corporal y el oxígeno en sangre y los envía a su teléfono móvil. A partir de esa información, sus médicos pueden realizar un seguimiento de su descanso y ajustar el tratamiento. "Con los datos que manda el anillo a mi móvil, me van recetando, en función de eso, un hipnótico normalmente, una pastilla más fuerte o menos fuerte", relató.

El presidente andaluz también habló abiertamente de las dificultades que entraña el tratamiento farmacológico. Según su experiencia, los medicamentos que utiliza presentan dos inconvenientes: "Van perdiendo efectividad con el tiempo" y pueden producir dependencia. Por ese motivo, explicó que necesita regular y modificar las pautas bajo supervisión médica.

Aunque Juanma Moreno ha reconocido que sus problemas para dormir se han intensificado con el paso de los años y las exigencias de la política, también ha dejado claro que no se trata de una dificultad reciente.

De hecho, durante su intervención en el programa La Mesa, de Antena 3, explicó que nunca ha dormido bien y que ha acudido a distintas unidades especializadas en trastornos del sueño para intentar encontrar una solución.

En esa conversación con Cristina Pardo, el presidente de la Junta de Andalucía repasó algunos de los tratamientos que ha probado, entre ellos terapias conductuales, medidas de higiene del sueño y tratamientos farmacológicos. "Tengo un insomnio severo que he tratado en distintas unidades de sueño", explicó.

En esa misma entrevista, Moreno explicó que, sin recurrir a la medicación, llegaba a dormir menos de tres horas.