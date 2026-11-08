Jesús Calleja, 61 años, sobre su infancia: "Mi familia era humilde, daba para lo justo, no teníamos para un restaurante"

Jesús Calleja ha recorrido alguno de los lugares más remotos del planeta, ha escalado montañas de gran dificultad y ha convertido la aventura en su forma de vida.

Sin embargo, su pasión por descubrir mundo no nació de una infancia rodeada de lujos, sino de una familia humilde que, pese a sus limitaciones económicas, encontró la manera de viajar y transmitirle el valor de conocer otras culturas.

El presentador ha recordado en una entrevista con Vanity Fair cómo fueron aquellos primeros años en los que el dinero apenas alcanzaba para cubrir lo necesario. "Mi familia era humilde. Tenían una peluquería de señoras que daba para lo justo", explicó al hablar de sus padres.

Jesús Calleja en 'Universo Calleja'. Mediaset

A pesar de no disponer de grandes recursos, en su casa siempre hubo espacio para la aventura. Durante las vacaciones, sus padres cargaban a sus hijos en un Simca 1.200 y emprendían largos viajes por carretera.

El coche llevaba una baca en la que transportaban todo lo necesario para pasar los días fuera de casa, incluida una tienda de campaña. "De pequeños, mis padres nos montaban en un Simca 1.200 con una baca donde llevábamos una tienda de campaña, y sin saber otro idioma, recorríamos toda Europa", recordó.

Aquellos viajes familiares les permitieron conocer numerosos destinos mucho antes de que Calleja convirtiera sus expediciones en una parte esencial de su profesión.

La economía familiar condicionaba también la forma de organizar aquellas escapadas. No había hoteles ni comidas en restaurantes: llevaban provisiones desde casa y dormían al aire libre.

"Siempre cargados de queso, jamón y latas de fabada porque no teníamos para ir a un restaurante. Para dormir, acampábamos. Aunque esto nunca fue un problema para nosotros", relató.

Lejos de vivir aquellas limitaciones como una carencia, el aventurero recuerda que sus padres consiguieron transmitirle una enseñanza que marcaría su manera de entender la vida. Para ellos, lo importante no era cuánto dinero podían gastar, sino las experiencias que sus hijos acumulaban durante el camino.

"Mis padres me decían, aún con sus limitaciones, que el futuro estaba en lo que viviéramos, porque es lo que te abre la mente", explicó.

Una filosofía que Calleja ha mantenido con el paso de los años y que, en buena medida, ayuda a entender su trayectoria. El leonés ha construido una carrera vinculada a los viajes, la televisión y la exploración sin partir de una posición privilegiada.

Él mismo ha reivindicado el camino recorrido y las decisiones que le han permitido alcanzar la vida que deseaba: "No vengo de una familia rica, no tengo una carrera. Pero, con buenas decisiones y sin temor a los cambios, he sabido vivir como he querido", afirma.