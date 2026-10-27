Alexia Putellas, 32 años, sobre su infancia: "Mis padres se levantaban a las 6 de la mañana cada día para ir a trabajar"

El camino hacia la élite del fútbol exige talento, esfuerzo y muchos sacrificios, también por parte de quienes acompañan a los deportistas desde sus primeros pasos. Alexia Putellas, una de las grandes referentes del fútbol femenino y ganadora recientemente del Balón de Oro en tres ocasiones, conoce bien esa realidad.

Antes de convertirse en una estrella mundial, la catalana fue una niña que soñaba con jugar al fútbol y que contó con el apoyo incondicional de sus padres para perseguir su objetivo.

Este esfuerzo familiar quedó grabado en su memoria. "Mis padres se levantaban a las 6 de la mañana a trabajar y los fines de semana madrugaban para que yo jugara”, recordó emocionada en una entrevista con Iberdrola.

Alexia Putellas Instagram

Durante aquellos años, jugar al fútbol era algo completamente natural para ella. Sin embargo, con el paso del tiempo fue consciente de las dificultades añadidas que encontraban las niñas que querían dedicarse profesionalmente a este deporte.

"Para mí era súper normal jugar al fútbol desde pequeña. Pero al final te das cuenta de la diferencia que había: los niños que empezaban podían tener el sueño de llegar a ser profesionales, yo no", reveló al Diario Sport.

Hoy, convertida en una de las futbolistas más reconocidas del mundo, Putellas también presta atención a otros aspectos de su vida cotidiana, como la alimentación y el cuidado personal. La deportista ha explicado que ha ido incorporando hábitos saludables a su rutina, algo que no siempre formó parte de su día a día.

"Cuando era más joven no me cuidaba nada y ahora sí, rutina de mañana y de noche. Lo he cogido como hábito", declaró en una entrevista para la revista Glamour. En ella, detalló algunos de los pasos que sigue para cuidar su piel.

Alexia Putellas Reuters

"En mi rutina de día me lavo la cara con agua o gel micelar seguido de una mascarilla hidratante. En la noche me hago una doble limpieza facial, me echo contorno y crema". A estos cuidados añade un paso semanal. "Una vez a la semana me aplico exfoliante facial", explica sobre su rutina.

La alimentación también ocupa un lugar destacado en sus hábitos. En una conversación con Inés Hernand explicó cómo compone su desayuno. "Desayuno un poco de hidrato, un poco de proteína y un poco de grasa, obviamente saludable".

Así, detrás de los reconocimientos individuales y de una exitosa trayectoria, permanece el recuerdo de aquella niña que disfrutaba jugando al fútbol mientras sus padres madrugaban para acompañarla.