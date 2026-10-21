Raúl González, 49 años, sobre sus propiedades: "Me pagaban 7 millones y no se me subió a la cabeza. No me gustan los coches ni los relojes"

Ganar millones de euros a una edad temprana puede cambiar la vida de cualquier deportista, pero también supone un reto para el que no siempre se está preparado. Raúl González conoce bien esa realidad.

El exfutbolista del Real Madrid alcanzó la élite del fútbol siendo muy joven y llegó a firmar contratos millonarios que le permitieron construir un importante patrimonio. Sin embargo, asegura que el dinero nunca cambió su forma de entender la vida.

En una entrevista concedida a Vanity Fair, el exdelantero reflexionó sobre la relación entre el éxito económico, la fama y la responsabilidad que implica gestionar grandes cantidades de dinero.

Raúl González Cedida

"No te dan un curso para enseñarte a tener mucho dinero, a poder comprarte lo que te da la gana, a que todo el mundo te alabe. Muchos no tienen a nadie cerca que le diga que lo está haciendo mal", explicó.

Sus palabras ponen el foco en una realidad que afecta a muchos deportistas profesionales. La llegada repentina de ingresos elevados no siempre va acompañada de una preparación para administrarlos.

A las grandes cantidades que pueden percibir se suma la exposición pública, los privilegios y un entorno en el que no siempre resulta fácil encontrar personas dispuestas a decirles lo que necesitan escuchar.

En el caso de Raúl, uno de los momentos más destacados de su trayectoria económica llegó en 2008, cuando firmó un contrato vitalicio en el Real Madrid y millonario que percibía siete millones de euros netos anuales.

Raúl González Real Madrid TV

Pese a manejar semejantes cantidades, el exfutbolista sostiene que no perdió la perspectiva. "No se me subió a la cabeza porque yo tenía a mis padres y mi forma de ser", aseguró al recordar cómo afrontó aquella etapa.

Una vida alejada de lujos

Raúl atribuye parte de esa estabilidad a los valores que recibió de su familia. El apoyo de sus padres y su propia personalidad le ayudaron a mantener una relación distinta con el dinero a la que podría esperarse de una estrella del fútbol.

"Soy un poco raro. No me gustan los coches ni los relojes, me gusta la vida, los pequeños detalles, dar un paseo, el contacto con la naturaleza...", confesó.

Lejos de asociar el éxito a la acumulación de objetos de lujo, el deportista destaca los placeres cotidianos y las experiencias que no dependan de cuánto dinero se tiene en la cuenta bancaria. "Me gusta ir al cine, ver deporte, estar con los amigos y tomar una cerveza", apunta el madridista.