David Silva, exfutbolista, sobre sus propiedades: "Invertí en una finca con bodega de 6,5 hectáreas en Gran Canaria"

Tras consolidarse su reciente traslado a Asia para enrolarse en el Supreme Sha Tin de Hong Kong, David Silva mantiene el timón de sus inversiones en Gran Canaria. El exfutbolista compagina su vuelta con la dirección estratégica de sus activos en la economía insular.

A través de sus proyectos patrimoniales y agrícolas en Gran Canaria, el exjugador del Manchester City o Valencia ha detallado la puesta en marcha de sus principales iniciativas. La creación y consolidación, seis años después, de Bodegas Tamerán representa su principal apuesta económica.

El canario sitúa el foco en la ilusión de desarrollar un proyecto vitivinícola propio, combinando la inversión inmobiliaria con la agricultura volcánica. Con un bagaje de 14 títulos en Inglaterra y 125 internacionalidades con España, Silva coordina a distancia la producción junto a su amigo Jonatan García.

Además de la explotación agrícola, el jugador adquirió una villa valorada en 1,2 millones de libras en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. Según detalla en el canal de YouTube de Riquezas Celebrity, la propiedad se sitúa sobre una parcela de 863 m² con piscina climatizada mediante paneles solares y una amplia terraza.

Junto a la vivienda principal se extienden las 6,5 hectáreas de Bodegas Tamerán, un terreno caracterizado por la fertilidad de su suelo de lava negra. En este contexto, las instalaciones cuentan con depósitos de fermentación modernos donde las variedades de uva maduran en un proceso de vendimia manual.

Gestión desde Asia

La cartera de Silva también abarca inversiones en el sector hostelero del sur junto a la cadena Cordial Hotels, diversificando su capital en el ámbito turístico. El deportista coordina estos complejos hosteleros y sus activos inmobiliarios, fortaleciendo el desarrollo económico y laboral en la comarca de Maspalomas.

Asimismo, la estructura organizativa de sus empresas le permite supervisar sin contratiempos la evolución de sus negocios mientras reside en Hong Kong. Esta solvencia profesional garantiza el mantenimiento de la producción de sus bodegas y la actividad turística desde el continente asiático.

Esta responsable gestión de sus finanzas se complementa con una intensa labor social realizada al margen de las cámaras. Entre sus aportaciones destacan la donación de 920.000 libras al Hospital Materno Infantil y 800.000 euros en becas deportivas anuales para jóvenes en Arguineguín, su pueblo natal.

Por tanto, el asentamiento de David Silva en Hong Kong confirma su capacidad para dirigir sus activos en Gran Canaria desde el extranjero. El liderazgo de Bodegas Tamerán a distancia demuestra la madurez de un deportista volcado en la rentabilidad de sus raíces y la estabilidad patrimonial.