Sara Carbonero, 42 años: "Desayuno una tostada con requesón y aguacate, zumo verde y practico pilates"
La periodista detalla cuáles son sus hábitos de vida saludable a pesar del ritmo frenético de su profesión.
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Sara Carbonero ha hecho de los pequeños hábitos una parte importante de su día a día. La periodista ha contado en diferentes ocasiones cómo intenta cuidar su alimentación, mantenerse activa y seguir una rutina de belleza, aunque reconoce que el deporte no siempre ha sido su gran pasión.
En su caso, busca aquellas actividades que le permiten sentirse bien y cuidar su cuerpo sin convertir al ejercicio en una obligación.
"Desayuno una tostada con requesón, aguacate y un zumo verde", detalló la periodista mediante un post en sus redes sociales. El zumo que degusta todas las mañanas Carbonero contiene apio, espinacas, zanahoria, manzana, limón y pepino.
La presentadora comienza el día muy pronto y con energía, aunque le cueste activarse en cuanto al deporte. "Tendría que hacer mucho más deporte, soy perezosa. Aún no me ha picado el bicho del deporte", confesó en una entrevista para Woman's Health.
A pesar de ello, sí ha encontrado una disciplina con la que se siente especialmente cómoda: el pilates reformer. "Sí que me gusta hacer pilates reformer porque es lo que mejor me viene para el cuerpo para estirar, tonificar y estilizar", explicó en la misma entrevista.
La comunicadora no solo realiza este ejercicio, sino que "también hago ejercicios de cardio y fuerza". De esta manera, aunque admite que no es una apasionada del deporte, intenta mantener una rutina que combine diferentes tipos de ejercicio y que se adapte a sus necesidades.
La alimentación también ocupa un lugar importante dentro de sus hábitos. "La alimentación la cuido mucho, somos lo que comemos", asegura. En su casa, intenta reducir determinados productos. "En casa no hay azúcar, cada vez menos lácteos, menos gluten y menos carne roja".
A estos hábitos le añade también una rutina relacionada con el cuidado de la piel. Carbonero ha explicado que intenta mantener diversos cuidados de belleza y que recurre ocasionalmente a diferentes tratamientos.
"Intento cuidarme siguiendo una rutina de belleza. De vez en cuando me echo Vitamina C, ozono, a veces me hago la del plasma en la cara", contó.
Su rutina, por tanto, combina alimentación, ejercicio y cuidados personales. Sin obsesionarse con el deporte, sabe perfectamente que es significado de salud y de vida.
Sin embargo, más allá de obsesionarse Carbonero apuesta por encontrar un equilibrio entre cuidarse y sentirse bien consigo misma con el objetivo de encontrar única y exclusivamente su bienestar personal.