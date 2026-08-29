Pastora Soler, 47 años: "De mi infancia recuerdo los olores del puchero con pringaíta en una buena olla que hacía mi madre"

Pastora Soler mantiene un vínculo especial con la cocina tradicional y, especialmente, con los platos que forman parte de los recuerdos de su infancia. La cantante sevillana reconoce que, cuando está lejos de casa, echa especialmente de menos los sabores de su tierra y la cocina casera.

"Me acuerdo mucho de los olores del puchero", confesó la artista en una entrevista para El Salero. Un recuerdo que va mucho más allá del propio plato y que está ligado a los aromas de su casa durante su infancia.

"Echo mucho de menos el puchero hecho a la manera de aquí: en una buena olla, con su pringaíta, su caldito calentito con olor a hierbabuena", explicó.

Pastora Soler Gtres

Para Pastora Soler, el puchero es uno de esos platos capaces de trasladarla directamente a su infancia. La cantante recuerda especialmente cómo su madre utilizaba esta receta para conseguir que ella comiera cuando era pequeña, ya que reconoce que por aquel entonces era bastante delicada.

"Es de las comidas más deliciosas para mi gusto y de las que más reconfortan. De pequeña era muy delicada para comer según qué cosas y recuerdo que mi madre con el puchero lo arreglaba todo: yo comía bien y ella contenta".

Con el paso de los años, esa receta se ha ido convirtiendo en uno de sus platos favoritos y en uno de los sabores que más echa de menos cuando tiene que pasar tiempo fuera de Andalucía.

"Soy muy de cocina tradicional y cuando estoy fuera echo mucho de menos el cuchareo, como decimos aquí, potajes... y principalmente el puchero. Ya te digo que este es mi favorito".

Una imagen de Pastora Soler. Álvaro Cabrera - Teatro Cervantes

Aunque disfruta enormemente de la gastronomía, Soler reconoce que su relación con los fogones no es precisamente la misma. De hecho, admite que cocinar no es una de sus habilidades y que todavía tiene una asignatura pendiente en este terreno.

"No me meto en la cocina nunca, cocino fatal. Tengo que ponerme las pilas. Eso sí, me encanta comer, me gusta la buena cocina y por supuesto la de mi tierra".

En este sentido, tiene la suerte de contar con una figura fundamental en su relación con la cocina: su madre. "Tengo la suerte de tener una madre que cocina estupendamente. Hace unos arroces..."

Para Pastora Soler, el puchero no solo representa su plato favorito, sino una receta sencilla, tradicional y profundamente ligada a sus raíces de esa cocina andaluza que le hace sentir como en casa.