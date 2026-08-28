Muere el rey Harald a los 89 años, última hora en directo | Reacciones tras el fallecimiento del rey de Noruega

La salud del rey Harald V había estado marcada por numerosos problemas médicos durante las últimas décadas.

El monarca noruego fue operado de un tumor de vejiga en 2003 y, en 2020, se sometió a una intervención para sustituirle una válvula aórtica. Un año después volvió a pasar por quirófano tras sufrir una rotura de ligamentos en la rodilla.

En los últimos años, sus problemas de salud se habían agravado. Harald V padecía anemia hemolítica, una enfermedad que provoca la destrucción prematura de los glóbulos rojos y que podía causarle fatiga, mareos y dificultades respiratorias.

En febrero de 2024 sufrió además una grave infección sistémica durante un viaje a Malasia que obligó a implantarle un marcapasos temporal, colocándole posteriormente un marcapasos definitivo.

Dos años después, en febrero de 2026, volvió a ser hospitalizado durante una estancia privada en Tenerife por deshidratación y una infección aguda en una pierna.

Su último ingreso, el pasado 17 de agosto, estuvo relacionado con una acumulación masiva de líquidos derivada del tratamiento con cortisona y terminó complicándose con una infección bacteriana en el torrente sanguíneo que finalmente no pudo superar.