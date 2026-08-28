Muere el rey Harald a los 89 años, última hora en directo | Reacciones tras el fallecimiento del rey de Noruega
La muerte de Harald V, a los 89 años, ha sido confirmada este viernes por la Casa Real noruega. Reinaba desde 1991 y era el monarca en ejercicio más longevo de Europa.
Muere Harald V de Noruega, el rey más longevo de Europa, a los 89 años, a causa de una grave infección bacteriana
La noticia llega después de varios días de máxima preocupación en torno a la salud del soberano, que permanecía ingresado desde el pasado 17 de agosto en el Hospital Universitario de Oslo.
En las horas previas a su fallecimiento, la gravedad de su estado llevó a los distintos miembros de la familia real noruega a cancelar sus compromisos oficiales y desplazarse hasta el centro sanitario para acompañarle.
-
¿Cómo será el funeral del rey de Noruega?
Noruega prepara unas honras fúnebres de Estado para despedir a Harald V.
El país decretará días de luto oficial y las banderas ondearán a media asta, mientras el féretro será trasladado desde el Palacio Real hasta la Catedral de Oslo en un solemne cortejo escoltado por la Guardia Real.
La sepultura tendrá lugar posteriormente en la cripta del Mausoleo Real de Akershus, junto a sus padres.
-
Muere el rey Harald a los 89 años, en directo | Horario de acceso público controlado
La población noruega podrá rendir su último homenaje al rey Harald V mediante un horario de acceso público controlado.
Además, tanto el Palacio Real como el Castillo de Akershus habilitarán libros de condolencias, junto a un registro oficial digital para que los ciudadanos puedan expresar sus condolencias.
-
Muere el rey Harald a los 89 años, última hora | El compromiso de Harald
Harald V mantuvo hasta el final su compromiso con la Corona y, pese a su avanzada edad y a las abdicaciones de otros monarcas de su generación, dejó claro que nunca renunciaría al trono.
El soberano cumplió así el juramento que había asumido al convertirse en rey y permaneció al frente de la institución hasta su fallecimiento.
Su hijo, Haakon, de 53 años, ya había asumido en numerosas ocasiones las funciones de su padre durante sus periodos de baja médica, encargándose de la representación institucional y de los Consejos de Estado.
-
Los antecedentes que sufría el rey Harald
La salud del rey Harald V había estado marcada por numerosos problemas médicos durante las últimas décadas.
El monarca noruego fue operado de un tumor de vejiga en 2003 y, en 2020, se sometió a una intervención para sustituirle una válvula aórtica. Un año después volvió a pasar por quirófano tras sufrir una rotura de ligamentos en la rodilla.
En los últimos años, sus problemas de salud se habían agravado. Harald V padecía anemia hemolítica, una enfermedad que provoca la destrucción prematura de los glóbulos rojos y que podía causarle fatiga, mareos y dificultades respiratorias.
En febrero de 2024 sufrió además una grave infección sistémica durante un viaje a Malasia que obligó a implantarle un marcapasos temporal, colocándole posteriormente un marcapasos definitivo.
Dos años después, en febrero de 2026, volvió a ser hospitalizado durante una estancia privada en Tenerife por deshidratación y una infección aguda en una pierna.
Su último ingreso, el pasado 17 de agosto, estuvo relacionado con una acumulación masiva de líquidos derivada del tratamiento con cortisona y terminó complicándose con una infección bacteriana en el torrente sanguíneo que finalmente no pudo superar.
-
¿Qué enfermedad padecía el rey de Noruega?
El rey Harald V padecía anemia hemolítica y permanecía ingresado desde el pasado 17 de agosto en el Hospital Universitario de Oslo.
El monarca había sido hospitalizado para tratar una acumulación de líquido provocada por el tratamiento con cortisona que recibía para combatir esta enfermedad.
-
Muere el rey Harald a los 89 años | El príncipe Haakon será el nuevo rey de Noruega
El príncipe Haakon será el nuevo rey de Noruega tras el fallecimiento de su padre, Harald V.
A sus 53 años, asumirá de forma inmediata la Jefatura del Estado y se convierte en el nuevo soberano del país escandinavo.
-
Muere el rey Harald a los 89 años | El deceso se produce tras un deterioro de su salud
El deceso se produce tras un rápido y trágico deterioro de su salud, poniendo fin a un reinado de más de tres décadas caracterizado por el servicio, la cercanía con el pueblo y la consolidación de la monarquía parlamentaria en el país escandinavo.
La noticia del fallecimiento del soberano acontece tras una semana de máxima inquietud. Un último y fatal contratiempo que lo ha llevado a permanecer ingresado durante 10 días, manteniendo en vilo a todos los miembros de su familia.
-
Muere Harald V de Noruega, en directo
El reino de Noruega llora la pérdida de su jefe de Estado. Este viernes, 28 de agosto, el rey Harald V ha fallecido a los 89 años de edad en el Hospital Universitario de Oslo (Rikshospitalet), según ha informado de forma oficial el Palacio Real de la capital nórdica.