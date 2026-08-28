Muere Harald V, rey de Noruega, a los 89 años | Última hora de las reacciones tras el fallecimiento del monarca

La noticia llega después de varios días de máxima preocupación en torno a la salud del soberano, que permanecía ingresado desde el pasado 17 de agosto en el Hospital Universitario de Oslo.

En las horas previas a su fallecimiento, la gravedad de su estado llevó a los distintos miembros de la familia real noruega a cancelar sus compromisos oficiales y desplazarse hasta el centro sanitario para acompañarle.