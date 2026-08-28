Muere Harald V, rey de Noruega, a los 89 años | Última hora de las reacciones tras el fallecimiento del monarca
La muerte de Harald V, a los 89 años, ha sido confirmada este viernes por la Casa Real noruega. Reinaba desde 1991 y era el monarca en ejercicio más longevo de Europa.
Muere Harald V de Noruega, el rey más longevo de Europa, a los 89 años, a causa de una grave infección bacteriana
La intensa vida de Harald de Noruega, el rey que murió en el trono pese a los achaques de salud y los escándalos que han sacudido a la Corona
La noticia llega después de varios días de máxima preocupación en torno a la salud del soberano, que permanecía ingresado desde el pasado 17 de agosto en el Hospital Universitario de Oslo.
En las horas previas a su fallecimiento, la gravedad de su estado llevó a los distintos miembros de la familia real noruega a cancelar sus compromisos oficiales y desplazarse hasta el centro sanitario para acompañarle.
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Los 9 desafíos que afronta Haakon VIII de Noruega
A sus 53 años, el hasta ahora Heredero al Trono, el recién estrenado rey Haakon VIII, ciñe la corona en un clima de desafección sin precedentes, obligado a sostener el cetro mientras los cimientos de su propio hogar amenazan ruina.
El sucesor de la dinastía iniciada en 1905 por Haakon VII enfrenta la encrucijada más delicada de su generación.
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Los reyes de Países Bajos también han querido despedir a Harald V
El matrimonio ha recordado con especial cariño los viajes que compartieron por Oslo y el norte de Noruega, y ha destacado la dedicación con la que el monarca sirvió a su país.
Sus condolencias se dirigen especialmente a la reina Sonja, a la familia real noruega y a todo el pueblo del país.
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Homenaje al rey Harald por su fallecimiento
Noruega rendirá este viernes un homenaje nacional a Harald V con distintos actos conmemorativos.
A partir del mediodía, las campanas de las iglesias de todo el país repicarán durante una hora y las Fuerzas Armadas realizarán una salva de 21 disparos, con 30 segundos de intervalo entre cada uno, seguida de un minuto de silencio en memoria del monarca.
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La Casa Real comparte un vídeo del rey Harald
La Casa Real noruega ha querido despedir a Harald V recuperando algunos de los momentos más significativos de su vida y su reinado a través de fotografías y vídeos compartidos en Instagram.
La publicación rescata además una de las reflexiones que mejor resume su manera de entender el país: su deseo de una Noruega unida, basada en la confianza, la solidaridad y el cuidado entre ciudadanos pese a sus diferencias.
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Ursula von der Leyen: "Era un verdadero europeo"
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también ha reaccionado al fallecimiento de Harald V, destacando su compromiso con Noruega y su papel como figura de unión para los ciudadanos.
La líder comunitaria ha definido al monarca como "un verdadero europeo" y ha reivindicado una de las frases que marcaron su reinado: "Alt for Norge" ("Todo por Noruega").
My condolences to the people of Norway following the passing of HM King Harald V.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 28, 2026
For more than three decades, he served his country with warmth, humility and an unwavering sense of duty.
In moments of joy and sorrow, he brought Norwegians together.
He was a true European and…
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Primeros pasos del nuevo rey de Noruega, Haakon
El nuevo rey de Noruega, Haakon, ha dado sus primeros pasos institucionales tras la muerte de Harald V.
Este viernes presidirá una reunión extraordinaria del Gobierno en el Palacio Real y, posteriormente, mantendrá un encuentro con el primer ministro Jonas Gahr Støre, antes de que el Ejecutivo formalice sus condolencias por el fallecimiento del anterior monarca.
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Macron lamenta la muerte del rey de Noruega
El fallecimiento de Harald V también ha provocado reacciones internacionales.
Emmanuel Macron ha querido destacar la figura del monarca como un impulsor de las relaciones entre Francia y Noruega y ha rememorado el encuentro que ambos mantuvieron en Oslo en junio de 2025, cuando el rey y la reina Sonja recibieron al presidente francés y a su esposa, Brigitte Macron.
C’est avec une profonde tristesse que j’apprends la disparition de Sa Majesté le Roi Harald, qui a œuvré avec constance, tout au long de son règne, au renforcement des liens unissant la Norvège et la France.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 28, 2026
Je garderai le souvenir de l’accueil chaleureux…
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El discurso que convirtió a Harald en el rey inclusivo
Harald V quiso ser también el rey de una Noruega diversa e inclusiva. Tras los atentados del 22 de julio de 2011, asumió un papel de consuelo y unidad nacional que reforzó su vínculo con los ciudadanos.
Cinco años después, en un discurso que se convirtió en uno de los más recordados de su reinado, defendió una Noruega formada por personas de distintos orígenes, creencias y orientaciones sexuales, reivindicando que todos tenían cabida en el país.
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Muere el rey de Noruega a los 89 años | Harald sufrió la pérdida de su madre
Harald V sufrió una de las grandes pérdidas de su vida cuando tenía apenas 17 años: la muerte de su madre, la princesa Marta de Suecia, víctima de un cáncer en abril de 1954.
Años después, el monarca reconoció el profundo impacto que tuvo aquel fallecimiento y recordó también la soledad que dejó en su padre, Olav V, que permaneció viudo durante casi cuatro décadas.
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¿Por qué será recordado como el rey que eligió el amor?
Harald V será recordado también como el rey que eligió el amor. Antes de llegar al trono, se enamoró de Sonja Haraldsen, hija de un comerciante de Oslo y sin ascendencia real.
Su relación llegó a poner en cuestión el futuro de la monarquía, hasta que Harald dejó claro que prefería permanecer soltero antes que renunciar a ella. Finalmente, obtuvo el consentimiento de su padre, Olav V, y ambos se casaron en la Catedral de Oslo el 29 de agosto de 1968.
Sonia de Noruega estuvo nueve años de noviazgo secreto con el rey Harald V antes de casarse, y llevan casados más de 57 años desde su boda el 29 de agosto de 1968. En total, su relación completa suma más de 67 años desde que se conocieron en 1959.
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¿Cómo será el funeral del rey de Noruega?
Noruega prepara unas honras fúnebres de Estado para despedir a Harald V.
El país decretará días de luto oficial y las banderas ondearán a media asta, mientras el féretro será trasladado desde el Palacio Real hasta la Catedral de Oslo en un solemne cortejo escoltado por la Guardia Real.
La sepultura tendrá lugar posteriormente en la cripta del Mausoleo Real de Akershus, junto a sus padres.
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Muere el rey Harald a los 89 años, en directo | Horario de acceso público controlado
La población noruega podrá rendir su último homenaje al rey Harald V mediante un horario de acceso público controlado.
Además, tanto el Palacio Real como el Castillo de Akershus habilitarán libros de condolencias, junto a un registro oficial digital para que los ciudadanos puedan expresar sus condolencias.
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Muere el rey Harald a los 89 años, última hora | El compromiso de Harald
Harald V mantuvo hasta el final su compromiso con la Corona y, pese a su avanzada edad y a las abdicaciones de otros monarcas de su generación, dejó claro que nunca renunciaría al trono.
El soberano cumplió así el juramento que había asumido al convertirse en rey y permaneció al frente de la institución hasta su fallecimiento.
Su hijo, Haakon, de 53 años, ya había asumido en numerosas ocasiones las funciones de su padre durante sus periodos de baja médica, encargándose de la representación institucional y de los Consejos de Estado.
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Los antecedentes que sufría el rey Harald
La salud del rey Harald V había estado marcada por numerosos problemas médicos durante las últimas décadas.
El monarca noruego fue operado de un tumor de vejiga en 2003 y, en 2020, se sometió a una intervención para sustituirle una válvula aórtica. Un año después volvió a pasar por quirófano tras sufrir una rotura de ligamentos en la rodilla.
En los últimos años, sus problemas de salud se habían agravado. Harald V padecía anemia hemolítica, una enfermedad que provoca la destrucción prematura de los glóbulos rojos y que podía causarle fatiga, mareos y dificultades respiratorias.
En febrero de 2024 sufrió además una grave infección sistémica durante un viaje a Malasia que obligó a implantarle un marcapasos temporal, colocándole posteriormente un marcapasos definitivo.
Dos años después, en febrero de 2026, volvió a ser hospitalizado durante una estancia privada en Tenerife por deshidratación y una infección aguda en una pierna.
Su último ingreso, el pasado 17 de agosto, estuvo relacionado con una acumulación masiva de líquidos derivada del tratamiento con cortisona y terminó complicándose con una infección bacteriana en el torrente sanguíneo que finalmente no pudo superar.
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¿Qué enfermedad padecía el rey de Noruega?
El rey Harald V padecía anemia hemolítica y permanecía ingresado desde el pasado 17 de agosto en el Hospital Universitario de Oslo.
El monarca había sido hospitalizado para tratar una acumulación de líquido provocada por el tratamiento con cortisona que recibía para combatir esta enfermedad.
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Muere el rey Harald a los 89 años | El príncipe Haakon será el nuevo rey de Noruega
El príncipe Haakon será el nuevo rey de Noruega tras el fallecimiento de su padre, Harald V.
A sus 53 años, asumirá de forma inmediata la Jefatura del Estado y se convierte en el nuevo soberano del país escandinavo.
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Muere el rey Harald a los 89 años | El deceso se produce tras un deterioro de su salud
El deceso se produce tras un rápido y trágico deterioro de su salud, poniendo fin a un reinado de más de tres décadas caracterizado por el servicio, la cercanía con el pueblo y la consolidación de la monarquía parlamentaria en el país escandinavo.
La noticia del fallecimiento del soberano acontece tras una semana de máxima inquietud. Un último y fatal contratiempo que lo ha llevado a permanecer ingresado durante 10 días, manteniendo en vilo a todos los miembros de su familia.
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Muere Harald V de Noruega, en directo
El reino de Noruega llora la pérdida de su jefe de Estado. Este viernes, 28 de agosto, el rey Harald V ha fallecido a los 89 años de edad en el Hospital Universitario de Oslo (Rikshospitalet), según ha informado de forma oficial el Palacio Real de la capital nórdica.