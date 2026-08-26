David Bustamante, 44 años: "Me levanto a las 5 de la mañana, camino en ayunas, no como hidratos y desayuno 3 huevos"

David Bustamante ha convertido el ejercicio y la alimentación en dos de los pilares fundamentales de su rutina diaria. El cantante, que a sus 44 años continúa manteniendo una importante actividad física, ha explicado en El Hormiguero algunos de los hábitos que sigue para cuidar cuerpo y mente.

"Me levanto todos los días entre las 5:00 y las 6:00 de la mañana porque soy poco dormilón y mi cuerpo está acostumbrado a este horario", confesó a Pablo Motos. Madrugar se ha convertido así en una parte más de sus hábitos cotidianos, aprovechando las primeras horas del día para realizar ejercicio.

Una de las claves de su rutina es salir a caminar en ayunas. Bustamante asegura que cada mañana dedica al menos 1 hora a esta actividad. "Salgo a caminar en ayunas cada mañana durante al menos 1 hora, clave para despejar la mente", explicó.

No se trata, por tanto, únicamente de una cuestión relacionada con mantenerse en forma, sino también de encontrar un momento para comenzar el día con tranquilidad y despejarse.

La actividad física no termina ahí. El cantante vuelve a ponerse en movimiento por la noche y completa su jornada con otra sesión de ejercicio cardiovascular. "Por la noche hago otra de cardio".

La alimentación también ocupa un lugar destacado en esta rutina. Bustamante ha explicado que intenta controlar especialmente el consumo de hidratos de carbono y que su desayuno está muy alejado de lo que muchas personas suelen tomar a primera hora de la mañana.

Su primera comida del día es especialmente completa y está pensada para aportar proteínas, grasas y alimentos frescos.

"Hago un desayuno que hay que tener hambre para comerlo. Desayuno tres huevos revueltos, aguacate, jamón y un pan de espelta con tomate y frutos rojos, sobre todo arándanos y fresas".

Tanto en su inicio de día como cuando se va acercando el final de la jornada, el cantante mantiene un estilo de vida saludable. Su secreto está en aplicar la estrategia del llamado cardio LISS (Low-Intensity Steady State). O en otras palabras: ejercicio cardiovascular suave y sostenido.

Cuando cae la noche se decanta por el tenis, la natación o el pádel. Esta doble sesión ayuda a mejorar la condición física.

A sus 44 años, David Bustamante mantiene una rutina marcada por la constancia y por unos horarios muy tempranos. Madrugar, caminar, controlar la alimentación y volver a entrenar por la noche son vitales para cuidar tanto su estado físico como su bienestar.