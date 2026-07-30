Suso Álvarez, 33 años: "Todos me decían que iba a ser un juguete roto, que era feo, que tenía las orejas de soplillo"

Suso Álvarez ha vuelto la vista atrás y lo ha hecho sin filtros. En uno de sus últimos vídeos publicados en redes sociales, el colaborador de televisión y exconcursante de Gran Hermano se ha enfrentado a su pasado.

A través de varios fragmentos de sus apariciones en televisión, ha aprovechado para recordar uno de los momentos más difíciles de su trayectoria: las críticas y el escepticismo que recibió cuando decidió dar el salto a la televisión.

Con 33 años, Suso Álvarez se ha consolidado como uno de los rostros habituales de la televisión, pero asegura que sus inicios estuvieron lejos de ser sencillos.

Al reaccionar a un antiguo vídeo suyo, no solo bromea sobre su aspecto físico de entonces —"Qué ceja más horrorosa he llevado. Madre mía, qué barbaridad"—, sino que también recuerda cómo fue juzgado por quienes le rodeaban cuando comenzó su carrera televisiva.

"Sí que es cierto que en ese momento lo pasé mal, porque había mucha gente de mi entorno que se rió de mí. ¿Dónde vas? ¿A la tele? ¿Has hecho el pardillo?", relata.

Según explica, las críticas iban mucho más allá de cuestionar su futuro profesional. "Todo el mundo me decía que iba a ser un juguete roto, que era pan para hoy y hambre para mañana, que no tenía trayectoria, que no tenía formación, que no valía, que era feo, que tenía las orejas de soplillo", recuerda.

Pese a ello, asegura que nunca perdió la confianza en sí mismo. De hecho, añade que él sabía que lo iba a conseguir porque no iba a escuchar a nadie.

En el vídeo, además de recordar las críticas, también muestra cierta comprensión hacia el joven que fue entonces. "Me da ternura esa persona. Veo una buena persona, veo un buen fondo. Veo un niño adolescente, inmaduro emocionalmente, probando suerte", reflexiona.

Este ejercicio de nostalgia llega en uno de los momentos más estables de su vida personal. Después de varios años de relación, Suso Álvarez y Marieta celebraron recientemente su boda, un enlace que compartieron con familiares y amigos y que puso el broche a una historia de amor.

¿Cuándo saltó a la fama?

Suso saltó a la fama en 2015 como concursante de la decimosexta edición de Gran Hermano.

Su paso por el reality le convirtió rápidamente en uno de los participantes más comentados de aquella edición y, tras abandonar la casa de Guadalix de la Sierra, encontró continuidad en Mediaset como colaborador de distintos formatos.

También participó en otros programas como Supervivientes, donde siguió reforzando su popularidad televisiva.