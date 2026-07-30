El refugio de Máximo Huerta: 9.779 habitantes, un castillo medieval del siglo XI y a 30 minutos de la playa

Hay lugares que consiguen conquistar por su historia, su entorno y la tranquilidad que ofrecen. Buñol, un municipio valenciano situado en plena Hoya de Buñol, reúne todos esos ingredientes.

Lejos del ritmo frenético de Madrid y de los focos de la televisión, Máximo Huerta encontró hace años el lugar donde echar raíces.

El periodista y escritor valenciano ha convertido Buñol, un municipio del interior de la provincia de Valencia de 9.779 habitantes, en su refugio personal, un enclave rodeado de naturaleza donde desarrolla buena parte de su actividad literaria.

Vistas de Buñol. EE.

Situado en la comarca de la Hoya de Buñol, a unos 40 kilómetros de la ciudad de Valencia, este municipio combina patrimonio histórico, paisajes de montaña y una excelente conexión con la costa mediterránea, ya que las playas valencianas se encuentran a alrededor de media hora en coche.

Uno de los grandes símbolos de Buñol es su impresionante castillo medieval, cuyos orígenes se remontan a los siglos XI y XII. Considerado uno de los castillos mejor conservados de la Comunitat Valenciana, constituye además una singularidad dentro del patrimonio español, ya que todavía conserva viviendas habitadas en su interior.

La fortaleza fue remodelada tras la conquista cristiana en el siglo XIV y hoy mantiene un conjunto arquitectónico formado por la Plaza de Armas, varias torres defensivas, un palacio gótico, la antigua Iglesia del Salvador y los museos Arqueológico y Etnográfico.

El recinto puede visitarse durante todo el año de forma gratuita y continúa siendo uno de los principales reclamos turísticos del municipio.

Vistas de Buñol. Buñol es Turismo.

Pero Buñol es mucho más que su castillo. El municipio conserva un casco histórico de origen musulmán, con calles estrechas y casas encaladas que descienden desde la fortaleza, un entramado urbano que incluso sirvió de inspiración al pintor Joaquín Sorolla para algunas de sus obras.

A ello se suma un importante patrimonio natural, con parajes, senderos, fuentes y espacios vinculados al agua que permiten disfrutar de rutas de senderismo y actividades al aire libre durante todo el año.

La localidad también es conocida internacionalmente por albergar La Tomatina, la popular fiesta declarada de Interés Turístico Internacional que cada último miércoles de agosto reúne a miles de visitantes procedentes de todo el mundo.

Sin embargo, quienes conocen el municipio destacan que su verdadera esencia se descubre lejos de esa jornada festiva: un pueblo tranquilo, rodeado de montañas y con un fuerte sentimiento de comunidad.

Ese ambiente es precisamente el que cautivó a Máximo Huerta. El escritor ha mostrado en numerosas ocasiones, tanto en entrevistas como en sus redes sociales, su vínculo con esta localidad valenciana, donde encuentra la calma necesaria para escribir, leer y disfrutar de una rutina alejada del bullicio.