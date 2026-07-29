El restaurante madrileño donde Marcos Llorente es cliente habitual: "Tradicional y especializado en carne por 35 €"

La Taberna de Elia, situada en Pozuelo de Alarcón, se ha consolidado como uno de los destinos gastronómicos favoritos de Marcos Llorente, lateral derecho de la selección española.

El restaurante es ideal para los amantes de la parrilla premium en la Comunidad de Madrid y reconocido por ofrecer una experiencia ideal para dos personas.

Con piezas de carne de alta gama los precios rondan entre los 35 - 75 euros atrayendo así a deportistas y actores como Toni Acosta, quien también lo califica como uno de sus favoritos.

Este local madrileño ha logrado hacerse con la distinción de un "Solete de Famosos" de la Guía Repsol 2026 y así lo define: "Un clásico tradicional especializado en carne, con una carta no muy extensa pero bien seleccionada, que ha mantenido con éxito sus especialidades a lo largo de los años.

En el restaurante se cuenta con un asesoramiento preciso y honesto al que se puede acceder sin tener un precio desorbitado.

Bajo la firma de Cata Lupu

Detrás del éxito de este asador se encuentra Aurelian Catalin Lupu, conocido como "Cata", quien ejerce de jefe de cocina y sumiller.

Cata llegó a España desde Rumanía en 2003 con tan solo 25 años y sin experiencia.

Tras pasar por varios trabajos acabó mejorando su técnica en el histórico asador Torreón de Tordesillas antes de abrir su propio proyecto junto a su hermano Stefan: "Fue allí, junto a grandes enólogos de España, donde comencé a adquirir mis conocimientos sobre parrilla y vinos".

Su maestría en el manejo de las brasas y las maduraciones ha convertido a la taberna en un referente nacional: "A lo largo de los años, he seleccionado y transformado lo que resonaba conmigo, descartando lo que no me aportaba".

Una carta de carnes premium y maduraciones extremas

La selección de producto es el principal sello de identidad del restaurante, trabajando con proveedores de élite como LYO y Discarlux.

Los clientes pueden elegir entre una variedad impresionante de cortes donde se detalla la raza, edad y alimentación del animal.

Entre las carnes del establecimiento destacan:

Wagyu japonés A5: Una de las carnes más codiciadas del mundo.

Una de las carnes más codiciadas del mundo. Buey gallego y del norte de Portugal: Con piezas seleccionadas meticulosamente.

Con piezas seleccionadas meticulosamente. Vacuno centroeuropeo: Con maduraciones que oscilan entre los 40 y 80 días, pudiendo superar en algunos casos los 150 días .

Con maduraciones que oscilan entre los 40 y 80 días, pudiendo superar en algunos casos los . Black Angus Prime: Procedente de Estados Unidos y Angus Argentino criado en libertad.

La propuesta se completa con platos clásicos de taberna como croquetas caseras, mollejas de lechal al ajillo y morcilla. Aunque la Guía Repsol recomienda probar su pisto y cecina de wagyu.

Ubicada tras una fachada discreta que anticipa el aroma de las brasas, la taberna ofrece un ambiente pausado y profesional.

Con casi veinte años ya de trayectoria, este asador sigue manteniendo la filosofía con la que empezó, atención meticulosa en cada detalle y respeto absoluto al producto. Consolidándose así como una parada obligatoria si visitas Madrid o sus alrededores.