El refugio de Pedri en un pueblo de 11.000 habitantes: rodeado de viñedos, iglesia del siglo XVII y al lado del bosque

Cuando los focos de los grandes estadios se apagan y la presión de la élite asfixia, Pedri, la estrella del FC Barcelona y de la Selección Española hace las maletas.

No busca yates de lujo en Ibiza ni destinos exóticos al otro lado del charco. Su verdadero santuario está mucho más cerca de sus raíces, en un rincón donde el tiempo parece detenerse.

Hablamos de Tegueste, una pequeña joya escondida en el noreste de la isla de Tenerife. Este municipio canario, que apenas supera los 11.000 habitantes, se ha convertido en la auténtica fortaleza emocional de Pedro González López.

Allí nadie le persigue para pedirle una foto; para sus vecinos sigue siendo, simplemente, el niño que pasaba las tardes dando patadas a un balón en la plaza del pueblo.

Lejos del asfalto y el frenético ritmo de la Ciudad Condal, el entorno de este enclave es un auténtico bálsamo para los sentidos.

El paisaje está dominado por laderas de un verde intenso y extensos viñedos que dibujan terrazas en las montañas.

La cultura vitivinícola de la zona no solo regala una estampa de postal, sino que marca el pulso tranquilo de sus habitantes.

Es en estos caminos rurales, rodeado de parras y fincas agrícolas, donde el futbolista encuentra el anonimato perfecto para desconectar.

La conexión con la naturaleza es total. El municipio sirve como puerta de entrada a uno de los parajes más impresionantes de todo el archipiélago: el Parque Rural de Anaga.

Este inmenso e impenetrable bosque de laurisilva, abrazado casi siempre por el mar de nubes y una fina niebla, ofrece un silencio sanador.

Perderse por sus senderos, respirando el aire puro que desciende del monte, es el mejor antídoto que el jugador ha encontrado contra el estrés del fútbol profesional.

Iglesia de Nuestra Señora del Socorro, Tegueste Archivo

Pero Tegueste no es solo naturaleza salvaje. Su casco histórico destila un encanto tradicional que invita a pasear sin prisa. En el corazón de sus calles adoquinadas se erige una imponente iglesia, en el entorno de la icónica Plaza de San Marcos.

Un conjunto patrimonial que evoca la grandeza arquitectónica de los siglos pasados, con elementos que recuerdan a aquel siglo XVII canario que ha sabido resistir el paso del tiempo.

Los orígenes de Pedri

A su alrededor se levantan casas de arquitectura típica, con sus pesados balcones de madera tallada y patios interiores donde la vida se cocina a fuego lento.

Para Pedri, este municipio no es un simple lugar de veraneo; es su ancla a la realidad. Es el refugio innegociable donde recarga las pilas al calor de su familia, donde disfruta de la gastronomía local sin mirar el reloj y donde el fútbol vuelve a ser solo un juego de niños.

Un paraíso terrenal de 11.000 almas que demuestra que, para las grandes estrellas, el mayor de los lujos sigue siendo el calor del hogar.