Marc Pubill, 23 años: "Entreno 6 horas diarias y llevo los mismos calzoncillos en cada partido, me da tranquilidad"

Con solo 23 años, Marc Pubill se ha consolidado como una de las grandes promesas del fútbol español. Más allá de su rendimiento sobre el césped, el lateral destaca por la importancia que concede a los pequeños detalles en su preparación diaria.

Desde el descanso, escuchar las mismas canciones o incluso algunas curiosas supersticiones, el futbolista cuida al máximo su rutina para llegar en las mejores condiciones a cada partido.

Pubill asegura que dedica entre cinco y seis horas diarias a entrenar y a trabajar todo lo relacionado con su rendimiento. Eso sí, el horario varía según a la hora a la que tenga partido.

Pubill, en el área. REUTERS REUTERS

A las sesiones de campo suma ejercicios de fuerza, recuperación y diferentes hábitos enfocados a mejorar su estado físico, convencido de que cualquier pequeño detalle puede marcar la diferencia de la élite.

Uno de los aspectos que más llama la atención de su rutina es su relación con la luz. "Me despierto al amanecer, intento tener las máximas horas de sol que puedo", ha explicado en una entrevista a EFE.

El jugador considera que exponerse a la luz natural desde primera hora del día ayuda a regular su organismo y a mantener un mayor nivel de energía durante toda la jornada.

Además, utiliza diferentes herramientas para favorecer su descanso y recuperación. Entre ellas se encuentra la luz roja, una práctica cada vez más utilizada para algunos deportistas de élite, y unas gafas con filtro amarillo, que emplea para controlar la luz que le entra en los ojos con el objetivo de ver mejor.

"Me cuido, me pongo las gafas con filtro amarillo. Yo lo noto en mi día a día, en mi energía y en mi vitalidad. Me sienta muy bien", ha explicado, convencido de los beneficios que estos pequeños hábitos tienen sobre su bienestar.

Pero si hay una costumbre que sorprende especialmente es la superstición que mantiene antes de los partidos. Pubill intenta utilizar los mismos calzoncillos en cada encuentro, un gesto que, según reconoce, le aporta confianza y tranquilidad antes de saltar al terreno de juego.

Marc Pubill, con el Atlético de Madrid Europa Press Europa Press

Como ocurre con muchos deportistas de élite, estos pequeños rituales forman parte de su preparación mental y le ayudan a afrontar la competición con mayor seguridad.

El futbolista también reconoce que, en muchos de sus nuevos hábitos, Marcos Llorente ha tenido una gran influencia. "Agradezco a Llorente que sea un coach para mí", expresó a EFE.