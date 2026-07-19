El refugio de Luis de la Fuente: Patrimonio de la Humanidad, catedral del siglo XV y calles estrechas y vivas

Aunque Luis de la Fuente nació en Haro (La Rioja), hay una ciudad en concreto con la que mantiene un vínculo muy especial: Sevilla. Allí vivió una de sus etapas más importantes de su carrera como futbolista, defendiendo la camiseta del Sevilla Fútbol Club y conservando una estrecha relación.

Sevilla es una ciudad que domina historia, patrimonio y una forma de vivir que conquistan a quienes la visitan. Su casco histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, alberga algunos de los monumentos más emblemáticos de España, como la Catedral de Sevilla.

Este templo de origen gótico comenzó su construcción en el siglo XV y destaca por su monumentalidad, la Giralda y el Patio de los Naranjos.

Catedral de Sevilla. iStock

Destaca también el Real Alcázar de Sevilla, un complejo palaciego que alberga el impresionante Palacio de Pedro I, considerado la máxima expresión del arte mudéjar civil.

Pero más allá de sus monumentos, el encanto de Sevilla reside en sus calles estrechas, sus plazas llenas de terrazas, el ambiente de barrios como Santa Cruz o Triana y una gastronomía que invita a disfrutar sin prisas.

Es precisamente esa mezcla de tradición, cultura y vida en la calle la que ha hecho que el seleccionador mantenga un cariño especial por la ciudad décadas después de abandonar su etapa como jugador.

Uno de los vínculos más conocidos del seleccionador con Sevilla es su devoción por ElCachorro, una de las imágenes más veneradas de la Semana Santa sevillana.

Durante años que pasó en la ciudad forjó una estrecha relación con la Hermandad del Cachorro, una vinculación que ha mantenido con el paso del tiempo y que demuestra el profundo cariño que sigue sintiendo por Sevilla y por su gente, con quienes mantiene una excelente relación.

Luis de Fuente y la Hermandad del Cachorro. HERMANDAD DEL CACHORRO HERMANDAD DEL CACHORRO

Además, su mujer nació en la capital andaluza, algo que le une profundamente e irremediablemente más.

Con cerca de 70.000 habitantes, Sevilla se ha consolidado como una de las ciudades más fascinantes de Europa. Es ideal para recorrer a pie mediante un entramado urbano lleno de historia a través de sus calles estrechas y sinuosas.

Vista de la Torre del Oro. EP Sevilla

Es muy recomendable que el recorrido culmine junto al río Guadalquivir, frente a la histórica Torre del Oro, una torre defensiva del siglo XIII.

Con el encanto de esta ciudad, Luis de la Fuente se escapa siempre que puede para volver a encontrar esa calma que a veces resulta tan difícil delante de los focos y de la presión del fútbol.