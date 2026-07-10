El restaurante donde Ion Aramendi es cliente habitual: "Su cerveza es la que mejor sabe después de surfear por la playa"

La gastronomía ocupa un lugar importante en la vida de Ion Aramendi, especialmente cuando va unida a otra de sus grandes pasiones: el mar. Nacido en San Sebastián, el presentador siempre ha presumido de sus raíces donostiarras y de su afición por el surf.

Este deporte de mar lo practica siempre que tiene ocasión y lo disfruta visitando también alguno de sus rincones favoritos de la ciudad.

Entre ellos destaca la terraza de la Zurriola Surf Eskola, situada junto a la emblemática playa de la Zurriola. Allí se encuentra el conocido "txirín" o chiringuito donde, según reconoce, disfruta de uno de los pequeños placeres del verano.

Vista aérea del monte Urgull y el castillo de La Mota con la Playa Zurriola al fondo iStock iStock

"La cerveza que mejor me sabe es el "txirin" de la Zurriolay, si es después de surfear, mucho mejor", ha confesado en una conversación para la Guía Repsol.

El ambiente desenfadado, las vistas al Cantábrico y el ir y venir de surfistas convierten este lugar en uno de los puntos de encuentro más populares de la playa.

Cuando está en Madrid, ciudad donde reside con su familia por motivos profesionales, sus recomendaciones cambian por completo. Si le preguntan por una buena hamburguesa, no duda en mencionar cualquiera de los locales de Pacífico Smash Burger.

Para Aramendi, sus hamburguesas destacan por "su sabor inconfundible y extraordinario", gracias a una propuesta basada en la técnica smash, carne de calidad, pan brioche y una carta sencilla, pero muy cuidada.

Hamburguesas Freepik

Para los amantes del vino, el presentador recomienda hacer parada en Sa Vida, un espacio con más de 1.000 etiquetas de vino de distintos lugares del mundo.

Además de su impresionante bodega, el local ofrece una experiencia gastronómica donde conviven platos de mar y montaña, recetas de cuchara y elaboraciones con influencias internacionales, convirtiéndose en un destino perfecto para una comida y cata de vinos.

Cata de vinos Shutterstock

Otra de sus direcciones imprescindibles para visitar es Vinology Conde de Aranda, una vinoteca que se ha convertido en uno de los referentes para los aficionados al vino en la capital.

En sus locales es posible descubrir etiquetas nacionales e internacionales acompañadas de una cocina elaborada con productos de temporada, pensada para potenciar cada copa y disfrutar de una experiencia gastronómica completa.

Ya sea frente al mar en San Sebastián o en pleno centro de Madrid, las recomendaciones de Ion Aramendi tienen un denominador común: establecimientos donde el producto, el ambiente y la buena compañía son los auténticos protagonistas de la salida.