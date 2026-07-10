Antonio Carmona, 61 años: "Desayuno un zumo verde de melón, pera y espinacas, una rebanada de pan con aceite y un café con leche de soja"

El tiempo parece haberse detenido para Antonio Carmona. A sus 61 años, el mítico cantante, percusionista y alma máter del inolvidable grupo Ketama sigue desprendiendo bajo los focos la misma energía arrolladora de siempre.

Lejos de pensar en la retirada, el artista granadino se encuentra actualmente inmerso en su flamante 'Gira 20 Aniversario', recorriendo los principales teatros y auditorios de España a lo largo de este 2026 para celebrar dos décadas de éxitos en solitario.

Un ritmo exigente que solo puede sostenerse gracias a un estilo de vida consciente, reposado y tremendamente saludable de puertas para adentro.

El secreto de su inagotable vitalidad no es fruto de ninguna fórmula mágica, sino de una estricta disciplina dietética. Para el carismático intérprete, las mañanas son sagradas y están enfocadas puramente en la nutrición funcional, algo vital para soportar los viajes y los conciertos.

Él mismo ha confesado la receta exacta de su primera comida del día, un hábito inquebrantable ya esté en su casa de Madrid o de gira por Sevilla o Murcia: "Desayuno zumo verde de melón, pera y espinacas. Una rebanada de pan de hogaza con aceite de oliva y unas lonchas de pata negra. Un café con leche de soja. Vitaminas y pastillas para la tensión".

Esta milimétrica combinación es un chute de energía limpia que evita cualquier pesadez estomacal. El zumo verde es su gran aliado antiedad para depurar el organismo y aportar antioxidantes, mientras que el innegociable pan con aceite de oliva virgen extra mantiene intactas sus raíces andaluzas y proporciona grasas saludables.

Por su parte, la apuesta por la leche de soja confirma su interés por reducir los lácteos tradicionales, buscando digestiones mucho más ligeras antes de enfrentarse a los duros ensayos.

Toda la vitalidad que extrae de esta cuidada alimentación se canaliza en un momento profesional dulce. Con paradas inminentes en ciudades como Granada, Badajoz y Valladolid, su gira está siendo un auténtico triunfo.

En ella, Carmona demuestra su pleno estado de gracia fusionando sus éxitos en solitario con un apoteósico Cabaret flamenco final donde resuenan los himnos inmortales de Ketama.

Además, su figura trasciende la música. Recientemente, el artista ha abierto las puertas de su emblemático y relajante refugio de estilo rústico en Cádiz, convertido en escenario protagonista para la final del formato televisivo DecoMaster, reafirmando que sigue siendo uno de los rostros más magnéticos de nuestro país.

Al cuidado nutricional y el éxito profesional hay que sumarle una profunda paz emocional. Tras superar graves baches de salud en 2017 que le obligaron a reordenar sus prioridades, Carmona ha encontrado el verdadero equilibrio.

La rutina de Antonio Carmona

Haciendo balance del peaje que exige la fama, el cantante confesaba su mayor aprendizaje: "De pequeñas, mis hijas lloraban cuando me veían porque no me reconocían. Estaba siempre de gira. Pero ahora trabajo con ellas y quiero transmitirles todo eso. Que la vida me parece un regalo".

Ese apego inquebrantable a los suyos, compartiendo proyectos artísticos con sus hijas y refugiándose en la tranquilidad de la naturaleza gaditana junto a su mujer, es hoy su verdadero motor. A sus 61 años, Antonio Carmona demuestra que la juventud se riega desde dentro.

Con desayunos meticulosos, un presente profesional brillante y el calor de su familia, el eterno rey del nuevo flamenco nos enseña que el mejor compás es el de una vida en plenitud.