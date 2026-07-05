Máximo Huerta, 55 años: "Desayuno unas rebanadas de pan de hogaza con aceite de oliva virgen extra y un café con leche sin lactosa"

A sus 55 años, Máximo Huerta ha confesado una rutina tan sencilla como reconocible. "Desayuno un par de rebanadas de pan de hogaza con un chorro de aceite de oliva virgen extra y un café con leche sin lactosa", explicó el periodista en una entrevista.

Huerta siempre ha construido su personaje público desde una mezcla de elegancia, nostalgia y verdad cotidiana. Nacido en Utiel, Valencia, en 1971, ha pasado por televisión, la literatura y hasta por el Ministerio de Cultura, pero su imagen actual está muy lejos del ruido político y mucho más cerca de una vida pausada, marcada por los libros, los afectos y el cuidado familiar.

En otra ocasión, en un encuentro con Patricia Pérez, el valenciano confesaba en qué se basaba su desayuno: "Un café con leche sin lactosa y magdalenas o galletas". Una versión diferente a la de la hogaza rústica y natural. Pero eso sí, respetando su apreciada leche sin lactosa.

Antes de la hora del almuerzo, Huerta apuesta por seguir alimentándose: "Luego, al rato, ya empiezo con las frutas. De pronto digo: va, una pera, un plátano o algo". Unas declaraciones que provocaron que Patricia Pérez diera su más sincera opinión: "Tú necesitas estar picando todo el día azúcar porque realmente es lo que desayunas. No le das tiempo al cuerpo a digerir todo el azúcar que comes".

Ese desayuno habla también del momento vital que atraviesa. En los últimos años, Máximo ha convertido lo íntimo en material literario. Ganó el Premio Primavera de Novela en 2014 con La noche soñada y el Premio Fernando Lara en 2022 con Adiós, pequeño, dos reconocimientos que reforzaron su lugar como autor de emociones, memoria y pérdidas.

Su nueva etapa está especialmente ligada a su madre y a la idea del cuidado. Este 2026 ha publicado Mamá está dormida, una novela que gira alrededor de una madre, un hijo y una revelación inesperada. No es casual que cada gesto doméstico suyo despierte interés, sus lectores buscan en él algo más que una recomendación literaria.

En tiempos de prisas, su desayuno funciona casi como una postal emocional. La hogaza, el aceite y el café dibujan a un Máximo más cercano: el hijo, el escritor, el hombre que ha aprendido a bajar el volumen del mundo para escuchar lo importante.

La actualidad de Máximo Huerta

La trayectoria de Máximo Huerta es el reflejo de una figura en contante reinvención que ha sabido ganarse el cariño del público a través de su cercanía. Inició su carrera como periodista y alcanzó una enorme popularidad en televisión, destacando su larga etapa como copresentador en El programa de Ana Rosa.

Sin embargo, su mayor éxito y estabilidad los ha encontrado en su verdadera pasión, la literatura. A lo largo de los años ha construido una sólida carrera como escritor, respaldada por galardones como el Premio Primavera de Novela (2014) o el Premio Fernando Lara (2022) por Adiós, pequeño.