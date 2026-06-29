Paz Vega, 50 años: "Camino entre 1 y 2 horas y prefiero no comer a ingerir algún alimento procesado como sándwiches"

A sus 50 años, Paz Vega sigue demostrando que el cuidado personal no pasa por las dietas milagro ni por pasar horas en el gimnasio. La actriz apuesta por un estilo de vida basado en hábitos sencillos y constantes donde la alimentación es el pilar fundamental.

Lejos de obsesionarse con largas sesiones de entrenamiento, Vega ha encontrado en caminar su mejor aliado. "No quiero ponerme más obligaciones de las que tengo", explicó en una entrevista para TELVA refiriéndose al gimnasio, dejando claro que prefiere incorporar el ejercicio de forma natural.

"Deporte he hecho mucho durante toda mi vida. He sido nadadora hasta los 25 años y ahora lo que me gusta es caminar. Hablo de caminatas largas, una o dos horas. En vez de coger un taxi voy y vuelvo andando. En vez de coger el ascensor, subo y bajo escaleras", confesó.

Imagen de la actriz sevillana Paz Vega. EP Sevilla

Aunque reconoce que actualmente no realiza ejercicios de fuerza, sí practicó pilates durante muchos años y está convencida de que ese trabajo sigue teniendo efectos positivos.

"Ahora mismo no estoy haciendo nada de fuerza. He hecho mucho pilates y creo que, de alguna manera, el cuerpo tiene memoria", relató en el medio citado.

En la alimentación también mantiene una filosofía muy clara. La actriz intenta siempre priorizar los productos frescos y evita al máximo los ultraprocesados, incluso cuando eso implica saltarse una comida. "Soy obsesiva con eso. Prefiero no comer a tomar un procesado, un sándwich de no sé qué".

Esa forma de entender la nutrición también influye en su cuidado de la piel. Para Paz Vega, la belleza empieza desde dentro. "Si comes bien y te hidratas bien de dentro para fuera, la piel no necesita tanto". De hecho, reconoce que con el paso de los años ha simplificado mucho su rutina cosmética.

"Al principio era más obsesiva con la crema, la rutina, el maquillaje, desmaquillarme... Y dije basta. Lo único que hago es protegerme del sol. Siempre llevo protección en la cara porque salen manchas y siento que el sol es lo único que envejece", afirma.

La intérprete también insiste en que comer sano no significa vivir a dieta. "Me encanta la comida sana, que no necesariamente tiene que ser de régimen", defendió en una charla con Women's Health.

Vega defiende una alimentación equilibrada como parte de un estilo de vida sostenible, con caminatas de hasta dos horas, una dieta basada en alimentos naturales y una rutina de cuidado personal cada vez más sencilla.