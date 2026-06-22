Ana Mena y Óscar Casas rompen su relación tras dos años juntos: este es el motivo de la inesperada ruptura

El verano de 2026 arranca con una de las noticias más inesperadas del panorama del corazón en nuestro país. Ana Mena (29 años) y Óscar Casas (27), una de las parejas más queridas y mediáticas de la nueva generación de estrellas, han puesto fin a su noviazgo.

Tras casi dos años de romance idílico que parecía consolidarse a pasos agigantados, sus caminos se han separado de mutuo acuerdo, de manera amistosa y dejando atrás una historia de amor que traspasó la pantalla para cautivar a sus seguidores.

La noticia de la separación fue comunicada en exclusiva por el periodista Javi Hoyos en sus redes sociales: "He podido hablar con su entorno más cercano y la ruptura es oficial. No hay terceras personas ni nada raro, ha sido una ruptura de mutuo acuerdo, que se quieren mucho, pero que han terminado su relación”.

Según estas fuentes, la decisión final no ha sido fruto de un impulso repentino, sino que la ruptura se produjo hace aproximadamente un mes. No obstante, ambos artistas, que siempre se han caracterizado por ser muy celosos de su intimidad, prefirieron mantenerlo en secreto durante estas semanas para asimilar la situación lejos de los focos y del constante escrutinio mediático.

Las fuentes cercanas a la expareja han sido contundentes respecto a los motivos del adiós: no existen terceras personas ni ha habido ningún desencuentro dramático. De hecho, ambos mantienen un enorme cariño, respeto y admiración mutua tras haber compartido una etapa vital muy especial.

El principal detonante de la separación ha sido la difícil logística que implica ser dos estrellas en la cúspide de sus carreras profesionales. La imposibilidad de compartir "tiempo de calidad" a causa de la absoluta incompatibilidad de sus agendas ha ido mermando la viabilidad del noviazgo.

Pese a los indudables esfuerzos de ambos por mantener encendida la llama de su relación, los incesantes compromisos musicales de la intérprete y las intensas jornadas de rodaje del joven actor terminaron por hacer insostenible la dinámica de pareja.

De la ficción a la realidad: un amor nacido en el set de Ídolos

Para comprender la magnitud de esta historia compartida, es necesario remontarse al verano de 2024. Fue entonces cuando las chispas saltaron por primera vez entre ambos, concretamente en Italia, durante el rodaje de la película Ídolos. En la cinta, Casas daba vida a un prometedor piloto del mundo de MotoGP, mientras que la malagueña interpretaba a una tatuadora encargada de poner su mundo completamente del revés.

El enamoramiento, curiosamente, no fue recíproco desde el primer cruce de miradas. Tal y como la propia cantante desveló posteriormente con gran sentido del humor en El Hormiguero, tuvieron que ser sus compañeras del departamento de vestuario quienes le abrieran los ojos, asegurándole que el joven actor estaba completamente "loquito" por ella.

Tras esa revelación, llegó una primera cita que incluyó un recorrido turístico por Roma en pleno descanso del rodaje y, poco después, el esperado primer beso frente a la Fontana di Trevi.

El pasado mes de enero, el hermano menor de Mario Casas y la artista derrochaban química y complicidad en la alfombra roja del estreno oficial de Ídolos en Madrid. Sin embargo, las alarmas de un posible distanciamiento comenzaron a sonar tímidamente hace pocos meses, cuando Óscar no pudo acompañar a Ana a la gala de los Premios Goya.

Una destacada ausencia que, en su momento, la cantante justificó de forma tajante por motivos estrictamente laborales para zanjar cualquier especulación.

Hoy, con la ruptura convertida en un hecho oficial, queda en evidencia que aquel contratiempo de agenda era solo el preludio de un obstáculo mucho mayor y definitivo: la falta de tiempo material para disfrutar el uno del otro.

Aunque emprendan trayectorias personales independientes, ambos continuarán brillando en sus respectivas disciplinas artísticas, dejándonos el recuerdo imborrable de un amor juvenil y de película que llegó a su fin en la vida real.